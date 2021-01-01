【回顧2020】絕望裏保持樂觀的下半年　國際體壇與疫症同行

2020年，實在是多事之秋，原來世界都不像大家預期，幾經辛苦來到新一年的元旦，即使去年多難過都好，也應該回望這個特別的2020年究竟發生過什麼事。 經歷了沒有最壞，只有更壞的上半年，大家似乎適應了新常態，即使時代多壞，生活還是要過。 明知這亂世未必可修理好，國際體壇唯有在亂流下逐漸恢復，就如歐聯及NBA等賽事換個形式進行。殘破世界中，拿度創歷史﹑咸美頓破紀錄及哥桑死過翻生，算是悲觀中找到鼓舞。

重溫2020的上半年：壞與更壞的上半年 疫情全球蔓延 國際體壇如何自處

7月

林丹掛拍 「林李」時代告一段落

林丹7月宣布高舉球拍，結束20年的職業生涯，「超級丹」是中國「千禧後」最成功的羽毛球手，連續稱霸2008年北京奧運及2012年倫敦奧運，加上5度在世界錦標賽封王，奠定林丹在羽毛球場上的地位。

林丹職業生涯中，亦敵亦友的李宗偉與他如影隨形，「超級丹」與「拿督」多次的巔峰對決為人津津樂道，扣人心弦，兩人先後掛拍，屬於「林李」的時代終於終結。

「超級丹」結束20年國家隊生涯 兩奪奧運男單金牌

與李宗偉相知相鬥二十載 難忘羽壇經典「林李大戰」

衛冕奧運五連霸世錦賽 回顧「超級丹」威水史

回味林丹昔日英姿：

+ 14 + 14 + 14

8月

歐聯歐霸轉玩法一場定生死

新冠疫情橫行，周圍飛的高危動作先停一停，歐聯及歐霸先後擱置，押後至8月分別在葡萄牙里斯本及德國舉行餘下的淘汰賽。

有別於過往的兩回合賽事，歐聯﹑歐霸在8強起一場定生死，經歷停擺再復賽，依然無礙拜仁慕尼黑強勢奪冠，以完美的全勝姿態封王，拜仁更成為「五冠王」，銳不可當。歐霸方面，「歐霸專家」西維爾由盧柏迪古領軍，在決賽反勝國際米蘭，第6度捧走錦標。

麥巴比錯失良機PSG飲恨 拜仁1：0捧盃第六度封王

西維爾反勝國米六度捧盃 盧卡古擺烏龍天堂墮地獄

【拜仁歐洲六度登頂 尼馬哭成淚人】

+ 11 + 11 + 11

巴塞慘敗引發大地震

拜仁慕尼黑完美封王，手下敗將之一的巴塞成為最大受害者，一場8強戰完全摧毀巴塞，恥辱性慘敗2：8出局。

驚天慘敗，後患無窮，「巴塞大地震」隨即上演，主帥斯迪恩先被「震走」，體育總監艾比度同樣下台，會長巴圖美奧被指因管理不善﹑財政混亂等多宗罪下，一手造成巴塞亂局，最終在10月底請辭，為「巴塞大地震」這場鬧劇劃上句號。

拜仁「閃電戰」大勝入準決賽 巴塞失8球74年來最差一役

巴塞隆拿主帥斯迪恩被炒 提前舉行會長選舉

【巴塞在那天輸8：2】

9月

巴塞地震 美斯心灰意冷釀離隊風波

巴塞一場恥辱性大敗，觸發巴塞大地震，這場地震的強度之大，連隊中隊長兼靈魂人物美斯亦萌生退意，眼見好友蘇亞雷斯被球隊無情賣走，美斯終於忍無可忍，希望離開巴塞隆拿。

美斯與巴塞的關係恍如密不可分，原來也有終結一日，雙方「擘面」在即，各執一詞，美斯方面認為可隨時啟動離隊條款，巴塞則認為美斯錯過提出離隊要求的期限，不可能自由身離隊。美斯離隊，其實唔難，只要有球會在疫情下擲下6.3億英鎊的違約金，便可拂袖而去。

經歷多番挽留下，事件終有眉目，接受獨家訪問時表明心跡，因不想與心愛的巴塞隆拿鬧上法庭，最後決定留隊多一季，美斯的離隊風波才告一段落。

美斯要求離開巴塞隆拿 會方堅持執行合約至明年屆滿

美斯接受訪問表明留效巴塞 指家人同聲一哭

巴塞球迷望美斯留隊

+ 2 + 2 + 2

美網法網接連上演 拿度再創歷史

今年網球大滿貫，澳網及美網不受疫情影響如期進行，傳統的溫布頓網球賽宣布停辦一年，法網則延至9月底舉行，變相令9月成為「大滿貫月」，球手戰畢美網再鬥法網的紅土場。

美網男單可打破「三大天王」的壟斷，決賽由添姆鬥薩維列夫，最終添姆生涯首奪大滿貫錦標。女單方面，日本球手大坂直美力克艾沙蘭卡，奪得生涯第3座大滿貫冠軍。

緊接舉行的法網，「泥地王」拿度在熟悉的紅土場再創歷史，第13度稱霸法霸，並追平費達拿的大滿貫紀錄，20度大滿貫賽事封王；女單則由波蘭新星施安迪（Iga Świątek）爆冷奪標。

拿度第13度捧起法網冠軍 20次大滿貫奪標追平費達拿紀錄

【拿度過去13次稱霸法網】

+ 7 + 7 + 7

10月

C朗伊巴先後染疫 康復後強勢回歸

即使新冠疫情沒完沒了，縱然有零星的球員確診個案，球季一於少理，如常進行新球季。談及確診的球員們，足球壇兩大「不老傳奇」齊齊染疫，意甲打滾的伊巴謙莫域及C朗拿度先後中招。

所謂「乜嘢殺你唔死就令你更強大」，伊巴與C朗擊退肺炎後，沒有後遺，一切如常，並且變得更強。伊巴康復後在聯賽攻入8球，C朗則累積9球，不得不向他們寫個服字。

C朗拿度確診 疫情再爆發？ 多名球星近期中招

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

+ 3 + 3 + 3

湖人以高比之名封王

歐洲足球壇3月深受新冠疫情影響，相繼停擺，大西洋的另一端，NBA亦未能倖免，在同月叫停賽季。NBA為了完成賽季，特意在奧蘭多迪士尼園區內以「Bubble」方式上演，由7月底復賽，一口氣由常規賽打到季後賽。

高比拜仁年初突然離世，激起一眾湖人球員的爭勝決心，希望獻給天上的高比最後一份禮物。在勒邦占士及安東尼戴維斯的帶領下，湖人過關斬將殺入決賽，並以場數4：2擊敗熱火，相隔10年再度稱霸NBA。10月才決出冠軍，湖人亦是史上最遲的總冠軍，而NBA新球季在休息兩個月後，在12月中重燃戰火。

湖人勇挫熱火奪冠第17度稱霸 半場淪垃圾時間

11月

哥桑遇最恐怖意外 奇蹟逃出生天

2020年一次觸目驚心的意外，再次提醒大家，原來賽車依然是個危險的運動。哈斯車手哥桑在巴林站以高達210公里的時速撞向防撞欄，戰車斷開兩截並隨即起火爆炸，哥桑經歷生死攸關的28秒間，5度嘗試離開戰車，終於成功逃出生天，更奇蹟地只是手背輕微燒傷。

哥桑來季在哈斯的位置，由「車神之子」米克舒密加及新秀馬薩賓取代，換言之哥桑在F1生涯的大有可能劃上句點。經歷致命意外後，哥桑最後兩站因傷缺陣，雖然留憾，但有幸「執返條命」，哥桑及後訪問表示「仍然在呼吸都應該要慶賀」，活着與妻兒聚天倫才是最重要。

哥桑遇近年最恐怖爆炸意外 及時逃離火球保命 全靠生死五秒

哥桑分享死裏逃生片段 感激羅拔斯醫生將他拉出火場

哥桑負傷暫別大舞台 昔日失控炒車王為妻兒作蛻變

【圖說哥桑奇蹟關鍵】哥桑活命5大關鍵，缺一不可（按圖放大）：

+ 8 + 8 + 8

哥桑巴林站的恐怖意外（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

咸美頓大豐收的2020年

面對世紀疫情，F1賽季都只好讓路，揭幕戰澳洲站前夕，因為一名麥拿侖職員驗出確診，最終難逃取消厄運。賽季一延再延，結果7月在奧地利開鑼，取消不少亞洲及美洲分站後，全新面貌的賽程仍有17個分站，並在12月中於阿布札比圓滿結束。

即使2020年過得不順遂，對咸美頓而言卻是大豐收的一年，全年獨取12個分站冠軍，第7度成為世界冠軍，追平「車神」米高舒密加的紀錄，並打破「車神」的最多分站冠軍紀錄。踏入2021年前，被英女王冊封為下級勳位爵士，以封爵完美地為2020年劃上句號。

咸美頓穩打穩紮後上封王 平舒密加七奪世界冠軍紀錄

咸美頓抽筋仍奪冠 92次分站冠軍超越舒密加

回顧咸美頓7度封王：

12月

「利雲哥」破壟斷包攬大獎

疫情橫行，足球壇的年度頒獎禮亦延至年底舉行。說起大獎，以往都是C朗拿度及美斯兩大當代球王的囊中物，今年有一個新挑戰者，來自波蘭的神鋒利雲度夫斯基。「利雲哥」今年戰績彪炳，協助拜仁完成「五冠王」的霸業，使他打破兩大巨頭的壟斷，贏得各大獎項的殊榮，一人獨攬FIFA最佳男子球員﹑金球獎及歐洲足協最佳球員等多個大獎。

利雲度夫斯基膺最佳球員 C朗失落大獎即黑面

+ 2 + 2 + 2

亞冠盃西亞球隊難破咒 蔚山現代再稱霸

除了歐聯在里斯本一口氣完成賽事外，亞冠盃賽事同樣沿用類似方式，東亞區受疫情影響未能如期完成，結果11月起移師卡塔爾密集式上演，一口氣由分組賽踢到決賽。

由西班牙名將恩尼斯達領軍的神戶勝利船，首度出戰便殺入4強，卻被蔚山現代反勝出局，稱霸亞洲夢碎。蔚山現代克服密集賽程，躋身決賽與伊朗的柏斯波利斯爭標，即使伊朗代表以逸待勞仍然功虧一簣，最終蔚山史上第2次封王。

蔚山現代反勝封王 東亞球隊10年內8度奪冠