【相撲】白鵬復出前確診　最強橫綱曾被警告或連休3場所

日本大相撲將於本周日展開新一年賽事，保持多項紀錄的「最強橫綱」白鵬翔，復出遇上挫折。 相撲協會公布，白鵬今晨（5日）確診新冠肺炎，須按指示接受治療，預料難以趕及在本周日開始的初場所上陣。他已因傷連休兩場所，早前遭協會「溫馨提示」，復出再次受阻，生涯再受打擊。

協會公布白鵬昨日感覺嗅覺不妥，立即到醫院接受新冠肺炎病毒測試，今早得知結果呈陽性反應。白鵬須接受治療，所屬的宮城野相撲部屋，旗下力士亦要接受病毒測試。由於初場所將於本周日（10日）在東京両國展開，各部屋的力士近日密鑼緊鼓練習，密切接觸難免。

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白鵬每年新年，出席明治神宮奉納儀式，圖為上年的儀式。（Getty Images）

35歲的白鵬於去年7月場所右膝受傷，未能完成最後3仗，並須開刀治療，以致去年最後兩場所均完全缺勤。由於橫綱乃相撲界最高的名銜，份屬代表人物，繼續「告假」便引起協會關注。相撲協會去年11月時指，白鵬在近12次賽事8度休場，次數頗多，向他發出「注意」警告。聽起來還不算大件事，但對橫綱的提示之中，「注意」的嚴厲程度僅次「引退勸告」。白鵬表明正面回應提示，上月底跨部屋的聯合訓練亦看來已經回復作戰水準，未料復出計劃又受挫。

白鵬的戰績乃歷代最強，日本市民甚為擁戴。（Getty Images）

來自蒙古的白鵬，渡日投身相撲已有20年。去年3月春場所取得第44次幕內優勝，刷新自己保持的紀錄。他步入競技生涯後期，技術仍在，但體能明顯下降，近5年都有場所全休記錄。雖然仍保持每年至少勝出1個場所，但其後的水平難以保持。他於前年已歸化日本籍，為日後成為部屋師傅「親方」鋪路。

去年疫情嚴峻，白鵬把相撲賽事獲得的獎金買口罩，捐贈日本與蒙古的醫護人員。（instagram@yokozuna_hakuho）

至於日本的新冠肺炎疫情，相當嚴峻，近日新增確診個案居高不下。截至昨日0時，新增3324宗個案，累積24.6萬人患病。查看相撲協會的公報，連日都有相撲力士及工作人員確診。不過，本年初場所，暫時安排如期舉行。