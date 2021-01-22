【足球熱話】捷克足總不承認C朗紀錄　拍片反擊稱數據有誤

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-22 16:15

潮流興打破紀錄，當代兩大球王齊齊發功，先有美斯打破球王比利的單一球會入球紀錄；及後C朗拿度早前超越捷克已故射手比辛，成為史上正式比賽入球最多的球員。 除了破紀錄，潮流都興「唔認數」，繼巴西球會山度士反擊美斯紀錄後，捷克足總有樣學樣，出片指C朗距離打破比辛的紀錄，仍有一段距離。

C朗拿度與美斯當代兩大球王，場內場外鬥不停，美斯上月打破比利紀錄，成為單一球會入球最多的球員，C朗及後隨即回敬，榮升史上入球王，破紀錄「破開有條路」。

上月美斯破紀錄後，除了祝賀以外，聽得最多就是山度士的反擊，「花生一地都係」，直言比利在山度士累積1091個入球，絕非美斯超越的643球，應該將友誼賽在內的賽事計算在內。

美斯打破比利入球紀錄 最佳門將解釋他為何難以抵擋

山度士反擊美斯紀錄未計友賽士哥 比利數度訪港轟14球

C朗與美斯恰巧近日亦超越球王比利的不同入球紀錄。（資料圖片／Getty Images）

山度士「唔認數」，如今連捷克足總同樣「唔認數」，透過官方Twitter質疑比辛的入球數字，根據捷克足總歷史及數據部的資料，比辛的紀錄並非759球，而是821球。事關國際足協的數字有遺漏，算少了比辛在1952年的入球，當時比辛出戰捷克次級聯賽，並在26場賽事攻入53球，翻查並重新計算得出821球。

C朗拿度榮升史上入球王 祖雲達斯挫拿玻里9度稱霸

一旦捷克足總的數字屬實，C朗距離真正破紀錄還有一段距離，相差61球才可追平，多62球才是真正的「入球王」。

C朗近門窩利勁射破網，創下生涯里程碑。（Getty Images）

【足球正式比賽入球王】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

面對C朗的最大西甲苦主：

C朗760球入球分佈：