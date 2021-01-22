【足球熱話】捷克足總不承認C朗紀錄　拍片反擊稱數據有誤

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潮流興打破紀錄，當代兩大球王齊齊發功，先有美斯打破球王比利的單一球會入球紀錄；及後C朗拿度早前超越捷克已故射手比辛，成為史上正式比賽入球最多的球員。

除了破紀錄，潮流都興「唔認數」，繼巴西球會山度士反擊美斯紀錄後，捷克足總有樣學樣，出片指C朗距離打破比辛的紀錄，仍有一段距離。

C朗拿度與美斯當代兩大球王，場內場外鬥不停，美斯上月打破比利紀錄，成為單一球會入球最多的球員，C朗及後隨即回敬，榮升史上入球王，破紀錄「破開有條路」。

上月美斯破紀錄後，除了祝賀以外，聽得最多就是山度士的反擊，「花生一地都係」，直言比利在山度士累積1091個入球，絕非美斯超越的643球，應該將友誼賽在內的賽事計算在內。

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C朗與美斯恰巧近日亦超越球王比利的不同入球紀錄。（資料圖片／Getty Images）

山度士「唔認數」，如今連捷克足總同樣「唔認數」，透過官方Twitter質疑比辛的入球數字，根據捷克足總歷史及數據部的資料，比辛的紀錄並非759球，而是821球。事關國際足協的數字有遺漏，算少了比辛在1952年的入球，當時比辛出戰捷克次級聯賽，並在26場賽事攻入53球，翻查並重新計算得出821球。

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一旦捷克足總的數字屬實，C朗距離真正破紀錄還有一段距離，相差61球才可追平，多62球才是真正的「入球王」。

C朗近門窩利勁射破網，創下生涯里程碑。（Getty Images）

【足球正式比賽入球王】（按圖放大）

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C朗760球入球分佈：

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