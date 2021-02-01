【行山】黎姿帶女兒行潭崗飛瀑鍛鍊體能毅力　素顏上山讓肌膚休息

前女藝人黎姿（現名馬黎珈而）昨日在社交網站分享，帶了3個女兒行山遠足，鍛鍊她們的體能及毅力。從照片及影片得見，她們去了大潭水塘的潭崗飛瀑，而落瀑布底的路線頗崎嶇，黎姿都要戴上手套，扶住兩邊的樹木落去。有網民留意到黎姿當日只穿普通波鞋，紛紛替她感到危險，留言叫她買行山鞋。
49歲的黎姿在Instagram分享與家人行山的經歷，她穿上休閒的運動衫褲，行到一處瀑布打卡。憑她的照片所見，相信那個是位於大潭水塘的潭崗飛瀑。漁護署並沒有鋪設山徑往潭崗飛瀑，所以黎姿要經過一條頗崎嶇的山路，穿越山坡上的叢林，才落到瀑布底的位置拍照。
【黎姿分享行山經歷】
從黎姿分享的短片見到，她戴了手套去應付這段路，扶住兩邊的樹木及石頭慢慢落去。不過，很多網民留意到，黎姿腳下所穿的只是普通波鞋，覺得波鞋不適合行這段路，有點危險，紛紛勸她下次穿行山鞋。
黎姿在Instagram留言：「行山遠足是我們假日最喜歡的活動之一。今天的路線有點難度，兩個多小時迂迴曲折的路途，對3小豬來說是鍛鍊體能和毅力的機會，對於畏高的我，其實也是個很大的挑戰，確實需要點勇氣才能走畢整個行程。還好，天氣和風景都很好，讓我們邊走邊親近大自然，一再感受她的美麗。零化妝之下，也可以趁機給肌膚休息一下，呼吸清新空氣。雙腳酸軟也是值得的！」
潭崗飛瀑位於大潭郊野公園之內，屬於集水區，為水塘的水源。（顏銘輝攝）
潭崗飛瀑是大潭水塘的著名景點，但之前有人非法在潭內嬉水，水潭曾被政府圍封。潭崗飛瀑是大潭水塘的水源，位於集水區內，受《水務設施條例》保護，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，即屬犯法，最高可處第五級罰款（即港幣五萬元）及監禁兩年。水務署早已在水潭旁豎立鐵牌，提醒遊人不可游泳、嬉水及污染水源。
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