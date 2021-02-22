游泳｜抗癌女飛魚復出僅半年重返世界前列　4月戰東京奧運資格賽

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-22 15:30

日本抗癌女飛魚池江璃花子在周日（21日）的東京都公開賽中，摘下女子50米蝶泳金牌，是她自去年8月復出後首金，她在賽後表示會出戰4月的日本錦標賽暨東京奧運資格選拔賽，惟強調目前最大目標放在2024年巴黎奧運上。

年僅20歲的池江璃花子是女子50米蝶泳長池及短池亞洲紀錄保持者，50米蝶泳雖然並非奧運項目，卻是池江在2019年患上血癌前的個人強項，擁有25.11秒亞洲長池紀錄，亦是她在2018年雅加達亞運5面金牌中的其中一金。

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抗癌女飛魚池江璃花子久違594日之戰 小組第一奪日大錦標賽資格

池江璃花子復出半年後終奪第一，並刷新了50米蝶泳日本學生紀錄。（Instagram）

復出半年世界第4快 奪4項日本錦標賽資格

池江在戰勝癌魔後，去年8月即重踏賽場，昨日的公開賽是她復出後的第5戰，也是她半年來首次再戰50米蝶泳，復出後每場比賽都有明顯進步的她，游出逼近個人紀錄的25.77秒，時間更暫列2020/2021季度世界第4快，證明她短時間內已有力重返頂峰。

池江璃花子的50蝶時間，躋身女子長池世界第4。（FINA官網）

池江賽後坦言，對刷新日本學生紀錄感到驚喜，原本她設定的目標是26.10秒，成績顯然超出預期。「無論是什麼比賽，能獲得第一名都很開心。隨着時間過去，我對自己今後的表現充滿信心。」

她又道，今年目標是在所有50米主項（自由泳、蝶泳）中重返日本排名第一，並認為現時已回復85分狀態，復出半年即展現王者氣勢的她，已取得50米自由泳、100米自由泳、50米與100米蝶泳的日本錦標賽資格，她將出戰這項賽事。日本錦標賽同時會決出東京奧運日本代表，意味池江也會爭逐代表日本出戰奧運的資格。

池江璃花子上月在日本公開賽游出24.91秒摘銀，距離奧運A標僅差0.14秒，並成功打破全日本大學紀錄，是她自復出以來首登頒獎台。（instagram）

強調目標2024巴黎奧運

池江去年曾感觸地表示，復出後猶如邁向「游泳第二人生」，對於4月日本錦標賽，她也直言會竭盡全力：「既然出場就想爭取好名次，就像我之前所說，目標一直是2024年巴黎奧運，我將為此努力。」

2019年2月12日，池江在個人社交媒體上宣告患上血癌，並退出日本隊選拔，她在入院治療10個月後以驚人意志力復出泳壇，原以為沒機會趕上東京奧運，惟新冠疫情嚴峻令東奧延期一年，加上池江復原進度良好，日媒傳出她有機會重返東奧舞台，不過她本人則一直強調目標放在下屆巴黎奧運會。

池江璃花子復出半年已游出佳績，有力出戰東奧的她強調目標是2024年巴黎奧運。（GettYImages）

池江璃花子一步步康復：