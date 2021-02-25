【足球轉會】曼聯新門神隨時另有其人　迪基亞與軒達臣或被叮走

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-25 17:39

曼聯正選門將位置，是迪基亞，還是甸恩軒達臣？紅魔門神，竟然另有其人！ 西班牙傳媒盛傳曼聯正在尋找新一任的門將，據報紅魔方面已與該名門將達成共識，將以自由身加盟曼聯，取代迪基亞成為一號門神。

曼聯今季由錫菲聯回收青訓產品甸恩軒達臣，與正選門將迪基亞爭奪一號門將的位置，縱然軒達臣上季的表現甚勇，回歸紅魔鬼後似乎未能撼動迪基亞的地位，只能在盃賽或迪基亞缺陣的賽事中亮相。

迪基亞在曼聯地位看來穩陣，如今亦有暗湧，西班牙《阿斯報》引述足球轉會消息網站Todo Fichajes，指出曼聯已有一個新門神人選，更已經去到「最後階段」。

迪基亞面對軒達臣的挑戰亦可安然度過，豈料如今再有新的挑戰者。（資料圖片／Getty Images）

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此人正是AC米蘭的正選門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），今日踏入22歲的意大利門將，與「紅黑兵團」的合約將於今夏完結，故此據悉曼聯看準機會，希望以自由身簽入該名年輕門將。

據報當拿隆馬已經與曼聯達成共識，紅魔鬼方面更以極具吸引力的人工羅致當拿隆馬，一旦他接受合約的話，他有望成為世界上最高薪的門將。迪基亞與曼聯的合約2023年屆滿，倘若當拿隆馬加盟的話，迪基亞的位置大有機會不保，二號門將甸恩軒達臣的未來同樣會變得暗淡。

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一旦當拿隆馬加盟一事成真，將大大影響甸恩軒達臣在曼聯的未來。（資料圖片／Getty Images）

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現年22歲的當拿隆馬出道已久，此子早在17歲前已獲得首頂「喼帽」，年紀輕輕已為AC米蘭上陣超過200場，「紅黑兵團」希望與他續約5年，不過當拿隆馬方面卻有不同想法，盛傳他的經理人拉奧拿只希望他續約兩年。

年紀輕輕的當拿隆馬，因為出道早，如今已是一個甚有經驗的門將。（資料圖片／Getty Images）

「金牌經理人」拉奧拿早前被問及有關當拿隆馬續約事宜時，警告傳媒不要騷擾這名22歲的鋼門，「當拿隆馬正在為AC米蘭及他的生涯努力打拚，他希望為球隊達到一定的高度，所以我希望大家給予他空間。有關續約或轉會的事宜，我們將會秘密地進行，不會洩露半點風聲予傳媒。」

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