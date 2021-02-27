室內賽艇｜「拉機王」陳至鋒再創最佳　世錦賽後專注隊內東奧選拔

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-02-27 21:20

22歲賽艇港將陳至鋒周六（27日）續戰世界室內賽艇錦標賽，以決賽中唯一輕量級選手姿態，於一小時賽中以17236米排第7名，雖然無緣獎牌，仍突破個人最佳成績。

室內賽艇世錦賽於疫情下首次以線上形式展開，由4次Concept 2室內賽艇世界紀錄保持者陳至鋒領銜的香港代表，於首日賽事為香港奪得3面獎牌，陳至鋒與港隊隊友洪詠甄分別在男女子U23輕量級2000米決賽掛銀，而非港隊的本地好手黃智誠則在輕量級男子大師組30至39歲500米賽事中勇奪銅牌。

室內賽艇世錦賽疫情下「連線」全球選手 U23港將首奪銀牌創歴史

22歲港將陳至鋒疫情中創新高 9日內兩破世界紀錄

室內賽艇世錦賽首次以線上形式舉行。（截圖）

陳至鋒今日乘勇出戰今屆最後一場賽事一小時耐力賽，擅於長途賽的他在開賽初段進佔第7，半途亦一直守住相同排位，最終拉出17236米、在9名選手中以第7名完成比賽。「阿鋒」賽後坦言滿意成績，「我以距離而非名次作自己目標，本來想做到17160米，但現在17236米也是我的最佳成績，超越了資格賽的17141米。」他表示一小時賽是公開組項目，沒有年齡和體重限制，難度更大，而且他是決賽名單中唯一的輕量級選手，對比賽成績感滿意。

陳至鋒今仗雖無緣獎牌，仍創個人最佳成績。（截圖）

一直渴望參加室內賽艇世錦賽的阿鋒，自12月起便一直留在體院訓練備戰，「過去數個月放了很多心機和時間在『拉機』比賽，現在完成了可以放鬆一點，明天會出去與家人飯聚。」完成室內賽事後，他將會集中在水上賽艇訓練，爭取在東京奧運的隊內選拔突圍而出。他表示對生理和體能狀態有信心，只需在心理上再作調整：「過去數個月集中了在室內賽艇，畢竟賽艇不是在陸地而是水上，要重新專注回水上訓練上。」

港隊隊友杜兆保在同日的男子19歲以下2000米決賽，以6分38.6秒在20位選手中名列19。而輕量級500米個人賽方面，蔡昀澤在男子組拉出1分26.3秒名列第10，而女將白麗琪則以1分45.2秒名列第14。

陳至鋒與趙顯臻將力爭在隊內選拔突圍而出，代表港隊出戰奧運。（資料圖片）

15名世界賽香港代表：

+ 9 + 9 + 9

香港隊至今已奪得30張奧運入場券：