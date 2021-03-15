【劍擊】國際賽匈牙利重燃戰火即有劍手染疫　港隊派員出戰添變數

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-15 17:58

新冠疫情席捲全球，劍擊國際賽季停擺一年後戰火重燃，在匈牙利布達佩斯上演佩劍世界盃分站，是奧運積分截數前的最後衝刺。 可惜，原定出戰的港隊佩劍隊成員，最後關頭取消出賽計劃。一連四日的世界盃賽事周日（14日）圓滿結束，參賽劍手卻爆出多於一宗的確診個案，難道港隊退賽，焉知非福？

國際劍聯（FIE）早在去年3月，因新冠疫情關係而暫停賽季，經過一年後，FIE早前公布花劍﹑重劍及佩劍將在本月舉行各一站賽事，作為奧運積分截數前的最後一擊，而在匈牙利布達佩斯上演的佩劍世界盃分站打頭陣。

相隔一年再有國際賽上演，香港佩劍隊的一眾成員亦會參賽，原定上周日（7日）出發赴匈牙利，可惜出發前數日突然叫停計劃，據悉體院為了確保劍手的健康着想，故此最後關頭決定退賽。

香港佩劍隊最後放棄出戰匈牙利的世界站分站。（資料圖片）

佩劍世界盃匈牙利站於上周四（11日）開打，所有人士亦需要接受一次病毒測試，惟劍手們抵達當地後不用隔離，除了比賽中的劍手外，其他所有在場人士同樣需要佩戴口罩，希望達到最安全的情況舉行比賽。

除了比賽中的劍手，其餘在場人士一律需要佩戴口罩。（FIE圖片）

+ 6 + 6 + 6

即使疫情初期，網上曾經指劍擊是疫情下的完美運動，事關戴上面罩﹑手套及安全距離，比賽卻是另一回事，雙方劍手近距離埋身在所難免，取分後時常興奮地大叫自我激勵，某程度上增添散播病毒的風險。

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復賽首站的佩劍世界盃，卻在比賽半途出現最擔心的事情。希臘女劍手Despina Georgiadou出戰外圍賽，並順利擊敗意大利劍手，取得正賽的資格，可惜最終該名希臘劍手無緣出賽，事關她的病毒測試呈陽性反應，而她所屬的彭拿典奈高斯體育會確認這消息。

希臘女劍手Despina Georgiadou（右）戰畢外圍賽後發現確診新冠肺炎。（FIE圖片）

選手確診，比賽如常，賽事未有因此受影響，剛過去的周末繼續進行個人賽及團體賽，大部分在場人士未有特別穿上不同的防護衣物。當賽事結束後，更傳出賽事進行期間發現多達6宗確診個案。

重劍世界盃俄羅斯站及花劍大獎賽卡塔爾站將於下周舉行，如今出現確診個案，未知會否影響FIE的部署，港隊會否派隊出戰亦是另一未知數。

奪得今站女子佩劍團體賽冠軍的波蘭，領獎時同樣佩戴口罩。（FIE圖片）

疫情持續，赴海外出賽難免有染疫風險，體院主席林大輝周日（14日）召開記者會，表示政府方面正在安排為全職運動員注射疫苗，運動員可自行選擇接種中國科興或復必泰。

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：