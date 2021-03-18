東京奧運｜渡邊直美演「外星豬」發言流出　金牌監製作品你都看過

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-18 13:51

東京奧運前奧組委會長森喜朗由歧視女性言論而辭職，一個月後竟再出現性別歧視醜聞。 今屆奧運開幕及閉幕禮創作總監佐佐木宏去年在工作群組提議安排當紅女藝人渡邊直美扮成「豬星人」從天而降，惹來同事怒斥。留言近日流出，佐佐木公開道歉並表明將會辭職。有組委相關人士形容程度比森喜朗更為嚴重，距離開幕尚有4個多月，東奧又要變陣。

日本傳媒《文春Online》披露去年3月初負責監製群組的LINE對話，當時各人為開幕禮「掟橋」。

佐佐木想出一條「食字搞gag橋」，找來近年紅遍亞洲及美國的女藝人渡邊直美扮演宇宙「豬」從天而降，與地球人接觸，成為奧運使者。

國際奧委會將購中國製疫苗 日奧運大臣：疫苗政策不變

佐佐木宏可謂「金牌監製」，創作不少大受歡迎的廣告系列。（Getty Images）

報道引述對話內容，佐佐木寫到渡邊直美是外星人飼養的豬，從天而降。他提議渡邊穿起一身粉紅衣裝，耳朵設計成豬耳模樣，名字「玩食字」，叫作「Olym-pig」，讀音雷同奧林匹克（Olympic）。

提議一出，組內成員一面倒批評，有同事直言「難以理解」、「把女性當作豬，難以接受」、「毫不有趣」等。

東京奧運倡進場儀式體現男女平等 日本民眾堅持「日本限定」觀賽

渡邊直美本為搞笑藝人，近來衝出日本，成為「潮流教主」。（IG@watanabenaomi703）

近年紅出亞洲的渡邊直美（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

佐佐木受到「文春砲」後公開發聲明道歉稱，發言後已察覺同事相當不滿，對自己的想法感到羞恥，立即收回並道歉。他強調一向喜歡用LINE，今次對話本為組內通訊，沒料到被廣傳。

他認識到自己的想法為渡邊帶來相當的侮辱，頗為後悔，「我其實相當喜歡渡邊」。表達歉意之外，他已向奧運大臣橋本聖子通電話，表明希望辭職，「奧運只餘幾個月便舉行，同事都拼死準備，我為此感到抱歉」。橋本將於今午見記者，交待處理方法。組委相關人士形容，佐佐木的發言相當嚴重，內容事關人權，比森喜朗上月指「女性拖長會議」的說法更嚴重。

森喜朗惹全世界狙擊決辭職 謝罪記者會再失言眾怒難平

森喜朗失言風波，引致奧運大臣換上橋本聖子擔任。一波剛平，一波又起。（Getty Images）

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

+ 14 + 14 + 14

佐佐木宏為日本有名的廣告人，1977年入職國內最大廣告商之一「電通」，至2019年才自立門戶。日本藝能界「粉絲」必定記起他構想的廣告系列，包括電訊商「軟銀」的「白戶家」系列，由白色小狗扮演父親。另一長壽系列是咖啡品牌「BOSS」的外星人系列，邀請美國影星湯美李鍾斯扮演外星人，來到地球從事日本不同職業。

近年最矚目之作，則是2016年里約奧運閉幕禮的交接環節。前首相安倍晉三扮演超級馬里奧，從日本經「水管」穿越到里約熱內盧。

他起初擔任東奧開、閉幕禮演出團隊中，負責殘奧部分的監督。惟東奧因新冠肺炎疫情而延期1年，簡化架構之後，他亦成為總監督。

這一幕為世人留下深刻印象，沒料到之後發展，一波三折。（Getty Images）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：