世冠盃︱阿歷山大阿諾特招牌助攻皇馬小勝祖雲達斯 麥巴比終登場
撰文：吳慕兒
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世界冠軍球會盃（世冠盃）16強另一場重頭戲皇家馬德里對祖雲達斯，西甲班霸憑新加盟的阿歷山大阿諾特獻上招牌助攻，領軍1：0小勝對手晉級八強，王牌前鋒麥巴比亦首次在賽事亮相。
阿歷山大阿諾特招牌助攻已賺回「贖身費」
麥巴比因腸胃炎缺席分組賽，今場亦先列後備，皇馬由21歲青年軍小將加西亞（Gonzalo Garcia）任正選前鋒。皇馬攻勢一面倒佔優，半場雙方踢成0：0，下半場戰至54分鐘終由阿歷山大阿諾特送上招牌傳中，加西亞門前接應頂入全場唯一入球。
皇馬全場21次射門，11次中框，就只把握到這次入球機會。祖雲達斯只得6次起腳機會，2次射中龍，以0：1敗陣。單是這記助攻，阿歷山大阿諾特已值得皇馬為他付出1000萬歐元，讓利物浦提早放人出戰世冠盃，皇馬單是晉身8強，已可額外獲得1130萬歐元。
麥巴比首度登場
加西亞為球隊攻入奠勝球，也是他在今屆賽事的第3個入球，這個新星獲譽「新魯爾」，不過球迷的渴求還是球星。
當麥巴比在場邊熱身後，68分鐘入替加西亞，近乎滿座的Hard Rock Stadium高呼「Mbappe, Mbappe」， 熱烈慶祝巨星登場。他未能為皇馬增添入球，但1：0足以令皇馬小勝祖雲達斯晉身八強。
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