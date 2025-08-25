美網｜攝影師決勝分闖球場　麥維迪夫出局情緒崩潰砸球拍近1分鐘

美國網球公開賽昨日（24日）展開正賽首輪比賽，前冠軍麥維迪夫（Medvedev）首圈出局，比賽途中發生了罕見的「攝影師闖入球場」事件，麥維迪夫在苦戰落敗後更情緒失控，狂砸球拍發洩的畫面為他今年的大滿貫之旅劃上了句號。



麥維迪夫在首圈對戰法國的Benjamin Bonzi，他先輸兩盤3：6及5：7，而在第3盤第10局出現這場比賽的關鍵時刻。當時麥維迪夫落後局數4：5，對方在發球局手握決勝分，一個攝影師卻在Bonzi的第1發球和第2發球之間走入球場，疑準備尋找拍攝位置。裁判立即將該攝影師驅逐，並判重打第1發球，卻令麥維迪夫大為不滿，他激動上前理並向現場觀眾揚手示意，全場高呼「Second serve（第2發球）」，場面一度混亂超過6分鐘。

麥維迪夫首圈出局。（Getty Images）

在賽事重啟後，麥維迪夫守住這1分，並乘勢急起直追，一度扳平盤數2：2。不過，在這場接近當地時間凌晨一時才完結的比賽中，麥維迪夫仍然是最後輸家，他在決勝盤以4：6落敗，今年在各個大滿貫賽事中合共只能取得1勝。

麥維迪夫落敗後情緒崩潰，坐在椅上久久未有起身，之後更開始拿起球拍砸向地上及坐椅，在眾目睽睽下發洩了接近1分鐘，其後更一度落淚。他賽後形容「只是對判決表達不滿」，更坦言多次在大滿貫首圈止步令他萌生退意：「我今天甚至在想，也許在這裏結束也不錯。不是今天，但我的生涯接近完結了。」

美網主辦方其後證實，涉事攝影師已被保安帶離，並撤銷了今年的賽事證件。