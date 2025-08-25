黃澤林締歷史首戰美網撼主場球手　Now TV今晚免費直播

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）在美國網球公開賽資格賽連過三關，成為公開賽年代史上首名香港男子球手打入大滿貫正賽圈，Coleman將在今晚鬥主場球手高華捷域。



黃澤林近年力爭大滿貫正賽圈資格，在今年美網終於如願以償，先後擊敗盧森堡的洛迪殊（Chris Rodesch）﹑意大利球手基簡迪（Matteo Gigante）及英國的哈里斯（Billy Harris），生涯首次打入大滿貫正賽，亦成為公開賽年代的香港第一人。

黃澤林初次在美網正賽圈登場，首圈與世界排名高102位的美國球手高華捷域（Aleksandar Kovacevic）交手，這場賽事被安排在13號場上演，將在香港時間晚上11時進行，Now TV 630台及636台將會現場直播。

高華捷域現時世界排名為71位，上月創下生涯最高排名62位，他在四大滿貫均打入過正賽圈，僅在澳網突破首圈。高華捷域近年不時參加ATP挑戰賽，曾經於今年3月在多明尼加與黃澤林碰頭，當時Coleman直落兩盤吞敗。

黃澤林今晚將在美國主賽圈亮相。（黃澤林Instagram圖片）

26歲的高華捷域出生在美國紐約，雙親來自塞爾維亞及波斯尼亞，2021年才轉打職業，在現今網球世界算是遲起步。高華捷域早在5歲已接觸網球，入讀伊利諾伊大學（University of Illinois）都沒有離開網球，但他不確定自己會否成為職業球手，直至大學三年級，他成為學校頭號單打球手，然後再擊敗過美國前20名的球手，他開始泛起全職的念頭。

高華捷域22歲才開始其職業生涯，直至25歲才首次打入前100，回望高中時期的自己，他都無法理像自己今時今日的成績，「當我16﹑17歲時，與18歲的職業球手付出的努力相距甚遠，我實在無法相信從高中到如今的進步，實在是太瘋狂了，全都歸功我的團隊。」