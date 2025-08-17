網球｜拉度簡奴投訴觀眾席小孩哭聲太吵 裁判反問惹尷尬場面
撰文：威廉神

辛辛那提網球公開賽已進行到最後階段，然而在上周二（12日）的第三輪比賽，「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）挑戰「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）時，卻曾因觀眾席上一名小孩長時間哭鬧而中斷比賽，畫面引起國際媒體與網民熱議。
當時比賽進入決勝第三盤，拉度簡奴落後3：4，準備發球時現場卻傳來持續的小孩哭聲，讓她忍不住轉向裁判投訴：「已經有 10 分鐘了。」裁判顯得有些無奈，反問：「這是小孩。妳要我把他趕出球場嗎？」未料觀眾席隨即爆出一片「要！」的呼聲，場面頗為尷尬。拉度簡奴聽後只是微笑並揮手示意，裁判最後表示可以「叫人入場處理」，但同時要求比賽繼續進行。她隨後重整心情完成發球，並贏下該球分數，不過最終仍以盤數1：2落敗。
事件在賽後引發不少討論，有評論認為，網球比賽講求絕對安靜，球員要求處理干擾並非無理；也有人質疑帶小孩到高張力、天氣炎熱的場館是否合適，並批評家長未能及時安撫孩子。另一方面，亦有聲音為父母辯護，認為小孩哭鬧在公共場合難以避免，不應過分苛責。
最終該小孩是否有被請離場未有公開交代，但這段插曲卻在社交平台上掀起爭議，甚至延伸至「小孩應否進入戲院、演奏會」等話題。
