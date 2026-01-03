衛奕信徑第一段路線｜陽明山莊出發至赤柱峽道　沿途多景點打卡

準備好挑戰連綿高峰了嗎？一起來踏上衛奕信徑吧！崇山峻嶺，令這裡成為高強度越野訓練的絕佳路線。

長度：4.8公里 時間：3小時



雖然登上孖崗山及紫羅蘭山的過程免不了揮灑汗水，但沿途遇上的豹紋蝴蝶、金屬藍色的蜻蜓、藍尾蜥蜴等罕見生物，還有蔚藍遠洋襯托下的赤柱小鎮全景，會是您最好的回報。

+ 6

衛奕信徑（第一段）導賞點

1. 黃泥涌水塘

黃泥涌的名字源於山峽一帶流著黃色泥水的溪流。黃泥涌水塘在1889年建成，現在已成為水塘公園。您可以在這裡觀賞錦鯉、鯰魚和龜在水裡游弋，或租水上單車漫遊湖中，享受一個輕鬆的早晨。

黃泥涌水塘（野外動向授權使用）

#古蹟：這個小型水塘的水霸、溢流口及水掣房為香港法定古蹟。

#旅遊資訊：黃泥涌水塘公園全年都可租借水上單車，但工作日與假日價錢有異，請到附近的小吃亭查詢。



2. 紫羅蘭山

沿著大潭水塘道走約3分鐘，到達陽明山莊之前，您會看到刻有「鴻燊段」的石碑，這裡便是衛奕信徑第一段的入口。先以一段由密林包圍的登山路徑作熱身，15分鐘後，景色豁然開朗，大潭中水塘一覽無遺。沿路您或會找到色彩斑斕的四線石龍子、各種蝴蝶和蜻蜓、野莓等，還有一些可愛的紫色小花，是紫羅蘭山山名的由來！

#郊遊資訊​：大潭水塘道能夠通往多條遠足徑，請確定您走在衛奕信徑第一段上（終點位於赤柱）。



紫羅蘭山（野外動向授權使用）

+ 5

3. 淺水灣

海岸度假勝地淺水灣，以純白色的沙灘及獨特建築物聞名，也是著名作家張愛玲筆下經典愛情故事《傾城之戀》的場景。當您從紫羅蘭山向下走，便可飽覽遠處閃閃發光的海灘和碧綠的大海。

淺水灣一瞥（野外動向授權使用）

4. 孖崗山

經過紫崗橋後，跟隨「赤柱峽道」的路牌走，沿著「天梯」一路攀上孖崗山。辛苦過後，您便能在孖崗山觀景台上欣賞大潭灣、東頭灣、黃麻角及大潭頭的全景。

#注意安全：遠足徑有些部分是自然泥石路面，請穿著良好的登山鞋，並小心鬆脫的石塊。



孖崗山（野外動向授權使用）

5. 赤柱峽道

赤柱懾人的景色為這次登山旅程畫下完美句號。在赤柱峽道下山時，您可以飽覽美麗的聖士提反灣泳灘、赤柱半島、赤柱正灘、美利樓等著名旅遊景點。

附近景點

赤柱：到達赤柱峽道後，可搭乘巴士前往赤柱。這個香港南區別具特色的海濱景點，有充滿殖民地時代色彩的建築物、熱鬧的路旁酒吧、閣樓上的咖啡室、海鮮餐館等。在這裡放輕鬆，逛逛市集買手工藝品、坐下來喝一杯飲料都不錯！

#古蹟：雅致的美利樓於1844年在中環建成，當時是英軍營房。建築物於1980年代初清拆，被小心翼翼地拆為數千件保存，後來於赤柱海旁「重組」。如今，美利樓內開設了多間餐廳和商店。

赤柱峽道（野外動向授權使用）

衛奕信徑（第一段）設施

補給點：除了起點及終點外沒有補給站。此段遠足體力需求甚大，建議出發前預備充足的糧食及飲用水。

衛奕信徑（第一段）交通資料

前往起點：

- 從港鐵銅鑼灣站D出口步行至謝斐道及景隆街交界，搭乘5號綠色小巴前往黃泥涌水塘。

或者

- 從港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站搭乘6號巴士，或在銅鑼灣邊寧頓街乘搭76號巴士，在黃泥涌水塘郊野公園巴士站下車。於加油站橫過馬路，沿大潭水塘道往陽明山莊方向步行約10分鐘，黃泥涌水塘公園便在您的右方。



從終點離開：

- 到達赤柱峽道後，於對面的人行路搭乘6、6A或260號巴士往灣仔、金鐘或中環。

或者

- 在同一邊的人行路搭乘6、6A、73或260號巴士往赤柱。

或者

- 於赤柱峽道搭乘計程車返回中環，車程約30分鐘。



+ 14

注意事項

難度：非常困難

遮蔭不多，需大量體力，遠足徑沿途沒有補給點。



【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：香港陽明山莊＞赤柱峽道（崇山崚嶺路線）】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！