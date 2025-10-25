大灘郊遊徑行山｜大灘海往北走到海下灣　途中遠眺蚺蛇尖、塔門

大灘郊遊徑位於西貢半島北，沿大灘海往北走到海下灣，途中可遠眺蚺蛇尖、高流灣、塔門等地，風光明媚。路程中有林蔭山道、溪邊小徑、空曠的沙礫石道等各有特色的路段，故較適合有豐富行山經驗的人士。

長度：6.7公里 時間：3小時



郊遊徑初段順猴塘溪下游而走，溪水潺潺終年不斷，故路旁竹林茂密而且蝶影處處。從起點走約二十分鐘便到達大灘村，可沿左方石道繼續行程。離大灘村約十分鐘腳程即到特色小石路，那裡的溪流在娟麗的陽光下閃爍出鱗鱗波光，反映高塘口一帶賞心悅目的景色，迎著陣陣海風，著實令人心曠神怡。

由大灘村前行到通沙頂下的沙灘約需30分鐘。雖然路勢變得崎嶇且較遠離海岸線，但彼方的東心淇、蛋家灣、蚺蛇尖群嵐將能完全吸引您注目欣賞，遠方的大灘海、塔門口以至灣仔半島盡入眼簾，行走此徑真是美事。攔路拗為灣仔半島唯一與內陸連接的拗道，在岔道往北走下通碼頭，可沿岸探索紅樹林，往西上行可接續餘下的路段至海下終點。

大灘郊遊徑的長度適中，路上遮蔽處少，行山人士能清楚環視四周的高山地標，因此不少初級山藝活動都會選此徑作為實習地點，在假日經常可見到小隊拿著指南針練習，拼命找尋身處的位置，狀甚趣怪。

1. 大灘海、塔門口以至灣仔半島

大灘是位於黃石碼附近的石灘。在這裡開始，走上約4公里長的大灘郊遊徑前往海下村，沿途前半段以平路為主，後段需要上山。沿途有清楚路牌指示，可欣賞大灘海的美麗風光。到達終點海下村之前，會經過世界自然基金會的海下海洋教育中心，但只開放予預約團體。到終點後，可乘小巴回到西貢。

2. 海下灣

海下灣海岸公園位於西貢半島北岸。海下是一個深入內陸的淺水河谷，整個海灣水深不超過二十米。早在二百多年前，這裡已有人居住，他們懂得利用當地的資源──珊瑚作為建屋的主要材料之一，而石灰窯正是當時製造石灰的唯一工具。時至今日，它已成為了歷史遺跡。

設施：資訊牌、標距柱、營地、洗手間。



交通資料

起點：乘搭九巴94號（於西頁市中心上車）、96R號*（於港鐵鑽石山站上車），於高塘站下車，沿海下路走約20分鐘至入口；或於西頁市中心乘搭專線小巴7號，在猴塘溪下車起步。*只於星期日及公眾假期行駛

終點：乘搭專線小巴7號返回西貢市中心。



文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」

