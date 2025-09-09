羽毛球香港賽｜港隊主場出擊賽程＋戰果一覽　吳英倫盧善恩齊晉級

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽周二（9日）起一連6日在紅磡香港體育館上演，主場出擊的香港隊精銳盡出，混雙組合鄧俊文／謝影雪﹑伍家朗﹑李卓耀等港將悉數登場，本文將更新香港球手每日賽程及成績。



一年一度的BWF香港羽毛球公開賽，香港隊同樣派出多名港將參賽，港隊混雙的鄧俊文／謝影雪、男單的李卓耀、伍家朗外，女雙更有5對組合正賽亮相，楊雅婷／楊霈霖﹑呂樂樂／曾曉昕﹑范嘉茵／尤漫瑩、梁詩樂／張欣愉及朱穎姿／俞綺翹直接獲得正賽圈資格。

香港公開賽首日上午賽事先上演各項資格賽，港隊男單的伍英倫及女單球手盧善恩將先後登場；下午賽事則舉行男、女雙的首圈賽事，港隊的楊雅婷／楊霈霖將在一號場壓軸登場，與中華台北組合爭晉級。

吳英倫在資格賽兩連勝，順利晉級正賽圈。（梁鵬威攝）

盧善恩擊敗中華台北球手晉級正賽圈。（梁鵬威攝）

香港羽毛球公開賽香港隊9月9日成績



男單資格賽 吳英倫 2：0 Moh. Zaki Ubaidillah（印尼）

混雙資格賽 張世成／朱穎姿 2：1 呂俊瑋／梁悅儀

混雙資格賽 洪魁駿／曾曉昕 2：1 李晉熙／尤漫瑩

女單資格賽 盧善恩 2：0 洪毅婷

男單資格賽 吳英倫 2：0 賴浩俊

女雙資格賽 歐陽穎芝／葉心悠 2：0 陳鵬妮／湛雯淇

男雙資格賽 洪魁駿／呂俊瑋 0：2 鍾鴻健／海卡爾



楊霈霖／楊雅婷將在香港公開賽首日壓軸出擊。（資料圖片／Getty Images）

香港羽毛球公開賽香港隊9月9日賽程



一號場

早上9時開賽

第1場 男單資格賽 吳英倫 對 Moh. Zaki Ubaidillah（印尼）

第2場 混雙資格賽 張世成／朱穎姿（香港）對 呂俊瑋／梁悅儀（香港）

第3場 混雙資格賽 洪魁駿／曾曉昕（香港）對 李晉熙／尤漫瑩（香港）

第4場 女單資格賽 盧善恩（香港）對 洪毅婷（中華台北）

第5場 男單資格賽 吳英倫 對 賴浩俊（加拿大）

第6場 男雙資格賽 洪魁駿／呂俊瑋（香港）對 鍾鴻健／海卡爾（馬來西亞）

第7場不早於下午4時開賽

第8場 女雙首圈 梁詩樂／張欣愉（香港）對 賈一凡／張殊賢（中國）

第10場 女雙首圈 呂樂樂／曾曉昕（香港）對 羅徐敏／李怡婧（中國）

第12場 女雙首圈 楊雅婷／楊霈霖（香港）對 宋祐媗／許雅晴（中華台北）



二號場

第7場不早於下午4時開賽

第9場 女雙首圈 朱穎姿／俞綺翹（香港）對 陳康樂／蒂娜（馬來西亞）

第11場 女雙首圈 范嘉茵／尤漫瑩（香港）對 吳佩琪／張湄鑫（馬來西亞）



四號場

第5場 女雙資格賽 歐陽穎芝／葉心悠（香港）對 陳鵬妮／湛雯淇（香港）

