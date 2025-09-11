羽毛球香港賽｜港隊主場出擊賽程＋戰果一覽　鄧謝配晉級8強

世界羽聯（BWF）香港羽毛球公開賽周二（9日）起一連6日在紅磡香港體育館上演，主場出擊的香港隊精銳盡出，混雙組合鄧俊文／謝影雪﹑伍家朗﹑李卓耀等港將悉數登場，本文將更新香港球手每日賽程及成績。



BWF香港羽毛球公開賽第三日，混雙港隊組合洪魁駿／曾曉昕不敵丹麥的托夫特／瑪格倫，16強止步。晚上出戰的鄧俊文／謝影雪則直落兩局擊敗同樣來自丹麥的維斯達格／畢姬絲汀，晉身8強。

香港羽毛球公開賽香港隊9月12日賽程



一號場

第8場 混雙8強 鄧俊文/謝影雪 對 亞南／賈米爾（印尼）



香港羽毛球公開賽香港隊9月11日戰績



混雙16強 洪魁駿／曾曉昕 0：2 托夫特／瑪格倫（丹麥）

混雙16強 鄧俊文/謝影雪 2：0 維斯達格／畢姬絲汀（丹麥）



鄧謝配晉身8強。（廖雁雄攝）

香港羽毛球公開賽香港隊9月10日成績



女單32強 盧善恩 0：2 王祉怡（中國）

混雙32強 張世成／朱穎姿 0：2 高家炫／吳夢瑩（中國）

男單32強 伍家朗 1：2 渡邊航貴（日本）

女雙32強 歐陽穎芝／葉心悠 0：2 志田千陽／五十嵐有紗（日本）

女雙32強 彭皚淇／黃心悠 0：2 R彭達／S彭達（印度）

混雙32強 洪魁駿／曾曉昕 2：0 賴炳瓚／Crystal Lai（加拿大）

男單32強 李卓耀 1：2 甘克（丹麥）

混雙32強 鄧俊文／謝影雪 2：1 黃天啟／林秋仙（馬來西亞）

女雙32強 洪可昕／王恩琳 1：2 Polina BUHROVA／Yevheniia KANTEMYR（烏克蘭）

男單32強 吳英倫 0：2 法漢（印尼）



香港羽毛球公開賽香港隊9月9日成績



男單資格賽 吳英倫 2：0 Moh. Zaki Ubaidillah

混雙資格賽 張世成／朱穎姿 2：1 呂俊瑋／梁悅儀

混雙資格賽 洪魁駿／曾曉昕 2：1 李晉熙／尤漫瑩

女單資格賽 盧善恩 2：0 洪毅婷

男單資格賽 吳英倫 2：0 賴浩俊

女雙資格賽 歐陽穎芝／葉心悠 2：0 陳鵬妮／湛雯淇

男雙資格賽 洪魁駿／呂俊瑋 0：2 鍾鴻健／海卡爾

女雙首圈 梁詩樂／張欣愉 0：2 賈一凡／張殊賢

女雙首圈 呂樂樂／曾曉昕 1：2 羅徐敏／李怡婧

女雙首圈 朱穎姿／俞綺翹 0：2 陳康樂／蒂娜

女雙首圈 范嘉茵／尤漫瑩 1：2 吳佩琪／張湄鑫

女雙首圈 楊雅婷／楊霈霖 1：2 宋祐媗／許雅晴

