【相撲】迷你力士捧起361磅對手　高難度絕招同級賽事24年首現

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-23 13:18

相撲手大多予人「大肥仔」的印象，身型相對瘦小的「小兵」力士憑技巧以小勝大，贏盡人氣和掌聲。 小兵力士炎鵬晃在昨天賽事，面對重他過百磅的「巨漢」對手，把握一秒間的機會，使出一招極為罕見的招式，舉起對手再壓低而獲勝。他事後稱練習多年都未嘗使出這一招，不禁直呼「爽呀」！

炎鵬身高1.68米、體重98公斤（216磅），在東京舉行的春場所第9天十兩戰，面對身高1.82米、體重164公斤（361磅）天空海翔馬。畫面所見，兩方體型「差幾個碼」，炎鵬在天空海之前，恍如螳臂擋車，會被輕易推出土俵。

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炎鵬跟一般人對相撲手的印象，有點分別。（Instagram）

細粒仔要贏大牛龜，鬥大力當然輸蝕，要靠技巧智取。賽事開始，炎鵬主動出擊衝向天空海，進攻對手下盤。他迅速抓向對手右腿，左手捉住對手的襠布後方。天空海陷入劣勢，無法擺脫，被炎鵬左手帶動。

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力拔山兮氣蓋世！（Instagram）

炎鵬採取主動，左手從天空海後方發力，右手抓住天空海右大腿抬起，居於把重他近百五磅的對手整個捧起，穩操勝券。炎鵬最後傾前，用身體壓倒天空海，壓在土俵上。勝出一刻，全場掌聲雷動。炎鵬賽後不知道發生什麼事，「我只看到對手的腹部，除了舉起他，別無他法」，甚至形容臉部幾乎擦到土俵，以為幾乎要輸。他稱練習相撲超過廿年，連練習時都沒有使出這一招，難怪他不禁形容這個初體驗：「爽呀！」

炎鵬是現時獲得關取（関取）資格的力士中最輕選手，份屬歷內幕內最多勝利的橫綱，白鵬翔的徒弟。

炎鵬「力拔山兮」輕勝：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

場內宣布決勝招式（決まり手），炎鵬以「吊落」（吊り落とし）勝出。簡言之，力士從正面把對手捧起再壓倒。對賽雙方互相防範，要正面找到破綻，把至少接近300磅的對手捧起，本就很難。「吊落」在1955年5月制訂為決勝招式之一，至今65年僅在最高級「幕內」及次高「十兩」賽事，出現35次。上一次「十兩」賽出現「吊落」已是1997年，「幕內」亦要數到2017年，可見此招之罕見。

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