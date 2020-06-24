【両国花錦闘士】相撲等級森嚴　刻苦訓練由排骨仔變大力士

以漫畫《陰陽師》和《摩登時尚》成名的日本漫畫家岡野玲子，她的另一部作品《両国花錦闘士》將改編為舞台劇，並由日本新星伊藤健太郎主演，於今年12月在東京、2021年1月在大阪和福岡公演。

岡野玲子本名手塚玲子，美術學校出身，丈夫為導演手塚真，家翁即為著名漫畫家手塚治虫，1980年在雙月刊《Petit Flowe》發表出道，《両国花錦闘士》是她於1989-1990年連載的作品，舊版漫畫封面以浮世繪為主題，新版封面則向西洋美術史數幅名畫致敬，將幾幅著名的西洋名畫內容，例如The Golden Stairs(1980)、Scuola di Atene(1509-1510)等等，改以相撲手為畫作主角。

這個漫畫故事講述國技館相撲場上兩名互為勁敵的力士昇龍和雪乃童成長的故事，女主角橋谷淳子喜歡棒球，夢想加入棒球雜誌，但事與願違入了相撲雜誌社，並遇到兩個相撲手，他們分別是愛美型和自戀的昇龍，和另一個自小常遭欺負的個雪乃童，淳子捲入了相撲手生態圈中，同時娛樂公司女社長渡部櫻子關注他們，這幾個人開始展開一段複雜微妙關係。

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原作名稱兩國(両国)是日本相撲聖地，兩國位於東京隅田川旁，日本國技相撲據點「兩國國技館」即位於當地，每年將有三次相撲大賽於這國技館舉行。第一代國技館設於兩國回向院境內(1909年)，因為火災及關東大地震影響，戰後1950年移往現址重建，並於1985年啟用。力士即是相撲運動員，由最低一級「序之口」到最高級「橫綱」，一共分10個等級，他們會根據所屬等級，在吃穿、薪金和生活待遇有極大差別，可見相撲是一門極講究級階級的運動。

現年22歲的日本男生伊藤健太郎，將於劇中飾演昇龍，並與飾演雪乃童的大鶴佐助有對手戲。伊藤健太郎表示，他所演的升龍與所謂身材好的相撲選手稍有不同，是美形消瘦型力士，所以他會在正式演出之前好好鍛煉，呈現更好視覺效果。

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從已發布劇照可見，伊藤健太郎以一條長長兜襠布掛在臂膀伸延至重要部位，肌肉結實但身形與我們認知相撲手龐大身形有明顯差距。相撲手在投身這門運動時，並不一定個個身形龐大，著名相撲手日馬富士公平和鶴龍力三郎在初出茅盧時便是瘦骨如柴的少年，當然亦有如貴乃花光司在15歲入行時已重達120公斤，但不論他們入行體重如何，在不斷嚴格訓練和經常吃相撲火鍋，他們很快在體格和重量都會有大大調整，讓身子可負擔起嚴苛訓練。

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