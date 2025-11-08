全運手球｜港隊副隊長負傷堅持上陣　奮不顧身建功仍徒勞：不後悔

以全運頒獎台為目標的香港男子手球隊，今晚（8日）在啟德體藝館一片紅海下出戰，4強力爭擊敗安徽，再寫歷史。香港隊傾盡一兵一卒，連首場鬥安徽勇戰受傷的副隊長劉健斌亦紮住上陣，下半場入替攻入一球後，再度退下火線，這名港將最後被送院治理傷勢。

香港隊與安徽激戰60分鐘後，以21：24憾負，無緣決賽，港隊將帥心情激動，不禁掉下男兒淚。縱然失望仍未絕望，港隊仍然對下周一（10日）的銅牌戰充滿信心，希望在球迷的熱烈支持下站上頒獎台。



全運會2025．手球｜香港負安徽無緣決賽 周一晚上6時爭銅牌

香港男子手球隊歷史性打入全運會4強，繼分組賽再鬥安徽，爭奪決賽席位。面對強敵，香港隊傾盡所有，香港隊動用一兵一卒，連原來有傷在身的港隊副隊長劉健斌也披甲。

劉健斌在全運會前一個月左膝受傷，證實左膝前十字韌帶斷裂，經過休息及物理治療後，依然可以在今屆全運會披甲，首場分組賽對安徽後，左膝傷患再有痛感，故其後數仗按照球隊要求先休息，並繼續做物理治療，希望盡早可再為球隊上陣，所以之後數場賽事只能在後備席默默支持隊友。

港隊副隊長劉健斌（中）除了首場分組賽對安徽上陣，其餘時間亦在後備席。（梁鵬威攝）

直至今場對安徽的生死戰，劉健斌感覺狀態前所未有般好，故決定為球隊挺身而出，「我今天的狀態是受傷以來最好的一天，膝頭感覺像未受傷前一樣，而我通過物理治療師的測試，是可以披甲。我認為球隊當刻需要我，我想貢獻球隊，所以我向教練申請出場。」

劉健斌希望為球隊爭取入球，帶動球隊的士氣，而他在下半場負傷上陣，更奮不顧身攻入一球，為港隊力追安徽，惟他在該球入球後，再度退下火線，其後時間未再上場。當賽事完結後，劉健斌隨隊友向球迷致意，在啟德體藝館繞場一周時需要隊友攙扶，其後直接由擔架抬離場，並送院治理，極大機會錯過星期一的銅牌戰，但他沒有後悔。

「當我每一次落場前，有充足的熱身，同時做好保護措施，入球一刻我確實感受到自己有貢獻，十分美妙，全隊都好振奮。雖然如今再度傷出，但我從沒後悔，若問多我一萬次，我的答案都是一樣，都是選擇落場，我認為這是對團隊負責任的表現。」

劉健斌今仗下半場負傷上陣，並攻入一球。（梁鵬威攝）

劉健斌賽後由救護車送往醫院治理，有機會未能在星期一的銅牌戰前出院，他當然與手足們齊上齊落，同時寄語下場上陣的隊友們，「比賽仍未結束，目標仍然在我們前方，我絕對大家可以做到，就讓我地們繼續神奇，繼續享受比賽，然後在頒獎台上相見！」

劉健斌（60號）賽後隨隊友繞場向球迷致意，他的左膝已被緊緊紮住。（梁鵬威攝）

全運手球｜葉冠英：輸沒少了一條命，還有多一次機會

香港隊繞場向球迷致謝時，部分港將心情激動，當中下半場只能作壁上觀的葉冠雄，不禁流下男兒淚。葉冠雄今仗先被撞中臉部，上半場末段攔截時被罰紅牌，餘下賽事未能上場，賽後同樣落下男兒淚。

為港隊屢救險球的門將胞兄葉冠英表示，「細孖」領紅或多或少亦影響部署，「在國際賽中，防守球員領紅是十分常見，他（葉冠雄）在全國賽都試過3次領紅，球隊都習慣在這情況下應戰，我們都有相應部署，但無奈或多或少對球隊也是有影響。」

葉冠雄（12號）下半場未能上陣，賽後掉下男兒淚。（梁鵬威攝）

港隊賽後向在場球迷致意。（梁鵬威攝）

香港隊賽前以獎牌為目標，周一將再鬥北京隊爭奪銅牌，葉冠英仍然對獎牌有信心，「打入4強，我們達成今屆目標之一，即使今場落敗，就像少了一條命，我們星期一還有多一次機會，無論對手是誰都是硬仗，但這場4強（北京對江蘇）是爭冠的熱門，落敗一方無疑士氣被打沉，希望屆時繼續有球迷給予我們能量，在銅牌戰再贏一場，一同踏上頒獎台。」

下周一銅牌戰的門票，在全運售票網站已顯示「暫無可售」，大有可能再坐爆啟德。

港隊門將葉冠英希望球迷在銅牌戰繼續給予他們力量，達成頒獎台的目標。（梁鵬威攝）

香港隊今仗不落下風，曾經與決賽如此接近，瑞典籍教練魏德甘（Kim Ekdahl）來到採訪區時一臉懊惱，他說：「兩軍差距不大，一球擦柱不入已對戰局有極大影響，我們曾經十分接近勝利，這就是手球，我們能夠打入全運會4強已經是不可思議。」

港隊教練魏德甘賽後十分懊惱。（趙子晉攝）

（梁鵬威攝）