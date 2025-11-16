全運會．乒乓球︱樊振東挫林詩棟男單奪金　王楚欽勝出銅牌戰

全運會2025備受注目的乒乓球賽事，今日（16日）是單打賽事的決賽日。中午先上演男單賽事，昨日不敵樊振東的王楚欽，今日轉戰銅牌戰，與遼寧的袁勵岑爭奪獎牌。

樊振東在金牌戰與世界排名第二的林詩棟爭奪金牌。



樊振東在準決賽與王楚欽合演一場「金牌前哨戰」，「小胖」以4：2勝出，今場與身型近似的林詩棟爭冠。樊振東的花名叫「小胖」，林詩棟就是「小小胖」，這位乒乓球界備受注目的超級新秀，曾坦言視樊振東為偶像。

20歲的林詩棟目前世界排名第二，他代表海南上陣，與今屆為上海出戰的樊振東，在金牌戰對陣。與偶像對戰，林詩棟在首局「入局」較快，一度以9：4領先向來較為慢熱的樊振東，不過「小胖」隨即發力連追7分，11：9先贏首局。

到第2局樊振東繼續強勢以3：0領前，林詩棟連追兩分，雙方隨即展開高質素對攻，林詩棟出手非常快，連續得分，樊振東靠發球牽制對手，中段戰成4：4、5：5、6：6極為緊湊。林詩棟局尾屢次把握機會，以11：8贏得此局，大分追成1：1。

第3局樊振東調整後重佔上風，開局拉開至7：1，林詩棟連追3分，戰至4：7，但還是樊振東發揮較順，以11：5再贏一局，以局數2：1再次領先。第4局樊振東愈打愈順，一度拋離10：1，終以11：3再贏一局，局數領前至3：1。

林詩棟陷入絕境，第5局開賽再次連失兩分，海南隊教練急叫暫停。稍事休息後林詩棟未能止血，樊振東再拿兩分，拉開至4：0。林詩棟追至3：5，又被樊振東連贏6分，領前至10：3隨即大叫一聲，終以11：4再贏一局，局數4：1挫林詩棟獲得今屆全運男單金牌。

王楚欽以11：9、11：8先取頭兩局，到第3局袁勵岑重整旗鼓，以11：4扳回一城。第4局王楚欽再佔上風，很快已經以8：3拋離，並以11：5勝出，領先至3：1。

第5局雙方早段激烈爭持，袁勵岑屢次主動出擊領先５：2，王楚欽力追至6：5，迫至遼寧隊叫暫停。王楚欽憑一記球枱擦邊球追平7：7，隨即再連得4分，以11：7再贏一局，以局數4：1勝出銅牌戰。