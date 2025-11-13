全運會乒乓︱樊振東輕鬆闖4強　準決賽與王楚欽合演最強對決

全運會2025備受注目的男子乒乓球單打8強，樊振東輕鬆以4：0擊敗代表浙江的孫正，強勢晉身準決賽。

他的對手將會是今晚另一場8強戰王楚欽對林高遠的勝方，兩個都是國家隊隊友，王楚欽是去年與他聯手出戰贏得巴黎奧運男團金牌的戰友，林高遠是他上屆全運為廣東隊贏得男團金牌的夥伴，無論樊振東的對手是他們之中的哪一位，都肯定是今屆全運會乒乓男單最受注目一戰。



全運會乒乓︱樊振東在男單8強贏得相當輕鬆。（全運會）

全運會2025乒乓球．男單4強賽程



11月15日 樊振東 對 王楚欽

11月15日 林詩棟 對 袁勵岑



全運會2025．乒乓︱樊振東連過3關輕鬆闖4強

樊振東今屆全運會男單之路未受考驗，首仗在32強輕鬆以4：0擊敗2021年已退出國家隊的33歲老將、代表河北出戰的周雨；16強對代表湖北的薛飛，雖然失了1局贏4：1，但細看每局比分：首局贏11：4，次局11：2，第3局11：5，即使以10：12失去1局，第5局還是以11：6輕勝，贏得一樣輕鬆。

周四（13日）早上樊振東的8強對手孫正，目前世界排名296位，當然亦敵不過已退出世界排名的樊振東，11：8、11：3、11：6、11：8，再來一場4：0橫掃。

全運會2025．乒乓︱樊振東4強大戰王楚欽

今晚6時45分，會上演8強上線另一場焦點戰，由世界排名第一的王楚欽對林高遠。30歲的林高遠已逐漸淡出國家隊，世界排名跌至第46位，理論上頭號種子王楚欽應可看高一線。

球迷可能最期待樊振東與王楚欽在4強上演一場最強對決，然而就算他的對手是林高遠，戰情其實可能一樣精彩。畢竟林高遠上屆全運會在廣東隊與樊振東並肩作戰，因此「小胖」在4強不論面對王楚欽還是林高遠，都必定是今屆全運會的高潮所在。畢竟下線只剩世界排名第二的林詩棟，星味實在較弱。

王楚欽與林高遠同為國家隊隊友，彼此熟悉對方打法，觀乎「香港一哥」黃鎮廷在16強亦迫到王楚欽要打足7局，林高遠絕對有能力爆冷。唯一較為不利的是，林高遠同時要打混雙並已晉身金牌戰，體能上較輸蝕。結果王楚欽以4：2擊敗林高遠，4強硬撼樊振東。

全運會2025乒乓球．女單4強賽程



11月15日 朱雨玲 對 孫穎莎

11月15日 陳夢 對 王曼昱



全運會乒乓︱陳夢率先晉身女單4強。（全運會）

全運會2025．乒乓︱女單陳夢朱雨玲率先入4強 決賽又是奧運翻版？

女子單打方面同樣激烈，今屆改為代表澳門的朱雨玲8強以4：2擊敗世界排名第三的陳幸同，同處上線的孫穎莎，今晚在另一場8強會對遼寧的劉斐，「莎頭」首局已大勝11：1，終順利以4：0橫掃對手，4強將大戰朱雨玲。

陳夢去年底退出世界排名後，已一段時間未有參加正式比賽，今次復出戰全運不止一開始已狀態十足，而且很有一份「餓波」的感覺。今早8強面對世界排名第四的蒯曼，入局較慢下以5：11、8：11落後兩局，隨即發力連贏4局，以4：2反勝入4強，她的準決賽對手會是今晚以4：1擊敗王藝迪的王曼昱。如果陳夢和孫穎莎均能在4強過關，便會繼兩屆奧運決賽後再次對戰。

全運會乒乓︱劉詩雯夥拍林高遠晉身混雙金牌戰。（全運會）

全運會2025乒乓球．混雙金牌戰賽程



11月14日 劉詩雯/林高遠（廣東）對 陳幸同/徐海東（遼寧）或 陳垣宇/蒯曼（江蘇）



全運會2025．乒乓球︱劉詩雯最後一舞夥林高遠混雙入決賽爭金

34歲的劉詩雯早已表明今屆全運會是她的最後一戰，她只參加混合雙打一項，與拍檔林高遠連過3關，今早混雙4強戰面對遼寧的王藝迪／袁勵岑組合，克服落後1：3的劣勢連贏3局反勝4：3，晉身金牌戰「坐銀望金」。

這對廣東組合的決賽對手，將會是在8強擊敗香港隊黃鎮廷／杜凱琹的另一對遼寧拍檔陳幸同／徐海東或江蘇組合陳垣宇／蒯曼之間的勝方。