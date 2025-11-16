全運會乒乓︱王楚欽再負樊振東3屆皆4強止步　二人賽後言論成焦點

全運會2025乒乓球男單4強，上演樊振東對王楚欽的國乒兩代領軍人物大戰。這場話題戰沒有令大家失望，頭4局雙方梅花間竹贏得局分，後段樊振東發揮更勝一籌，以4：2擊敗王楚欽晉身決賽，與代表海南的世界排名第二球手林詩棟力爭金牌。

王楚欽不單連續3屆在全運會男單4強止步，而且與樊振東的對賽再添敗仗，賽後卻獲樊振東大讚為「國乒領軍人物」，王楚欽亦回應師兄的讚美，二人賽後言論與比賽一樣精彩。



全運會．乒乓︱王楚欽男單四強負樊振東止步。（新華社）

首局王楚欽以11：7先勝，樊振東次局調整後以11：9扳平。第3局王楚欽贏11：9再次領前，第4局輪到樊振東以11：7再次追平局數。大分2：2的關鍵時刻，樊振東愈戰愈強以11：5拿下，第6局再贏11：7，以4：2勝出今場賽事，晉級男單決賽。

賽後樊振東稱，「大家都說全運會是技術水平最難打的比賽之一，打到半決賽（準決賽）不管面對誰，我都不會有任何僥幸，面對王楚欽，我今天確實心態總體還是比較平穩，不管是賽前還是比賽中，都能相對冷靜地去面對場上的每一個局面。」

全運會．乒乓︱樊振東發揮更勝一籌，以4：2擊敗王楚欽晉身決賽。（新華社）

樊振東讚王楚欽為「中國隊絕對領軍人物」惹爭議

他隨即說出一番引發網上熱議的話，「王楚欽的整體能力、實力，已經是中國隊絕對的領軍人物，對我來說，只能給他壓力，盡量減少自己犯錯誤，最後出現了機會也把握住了機會。」

樊振東大讚王楚欽是「國乒第一人」，可是今場是兩人的第33次對決，當中樊振東已贏得26次，王楚欽只贏過7次，勝負可謂相當懸殊。28歲的樊振東去年底退出國際乒聯世界排名，隨即淡出國家隊及國際舞台，擊敗王楚欽後留下這席話，引來外界不同解讀。到底樊振東是否真心讚賞王楚欽，還是話中有話？

全運會．乒乓︱樊振東賽後讚揚王楚欽為「中國隊絕對領軍人物」。（新華社）

採訪區戲劇一幕 王楚欽遭召回稱「我只是國乒運動員」

王楚欽賽後承認，輸給樊振東是因為「到後面自己的思想還是出了些問題，比賽的時候起伏大了些，很多球沒能耐得住性子」，並讚揚對方，「這次感覺他狀態非常好，我們打的時候會感覺到他很多球能力比以前更強。」

賽後二人同在混合採訪區受訪，亦出現戲劇性一幕，當樊振東在央視訪問中說出王楚欽為「中國隊絕對的領軍人物」後，已完成官方媒體訪問的王楚欽，隨即被央視記者召回來，回應相關言論。

王楚欽：「樊振東始終保持着世界第一的競技水準」

王楚欽隨即稱，「我並沒有認為自己怎麼樣，我只是國乒運動員。無論給我什麼位置，給我怎樣的定義，努力完成自己的職業生涯，這是目前自己最為重要的。」王楚欽隨即再次讚揚樊振東「一直能打出超乎自己想像的球」，「這樣的運動員很少，自己很久沒有碰到過了。」

王楚欽賽後在不同傳媒面前，多次大讚樊振東，指出要向對方學習，「大滿貫有大滿貫的獨到之處」、「樊振東始終保持着世界第一的競技水準。」

全運會．乒乓球賽程：



今日1230／男子單打銅牌戰 王楚欽 VS 袁勵岑

今日1315／男子單打金牌戰 樊振東 VS 林詩棟



今日2030／女子單打銅牌戰 陳夢 VS 朱雨玲

今日2115／女子單打金牌戰 孫穎莎 VS 王曼昱

