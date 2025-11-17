全運會2025｜李思穎奪得第三金埋齋　全能賽險勝勁敵一分

李思穎（Ceci）的「女車神」地位毋庸置疑。她在今屆全運會先於女子個人公路賽揚威，日前再夥拍梁穎儀贏得女子麥迪遜賽，今日出戰主項女子全能賽，奪得個人第三面金牌，單屆全運掃三金，成就前無古人。

採訪：趙子晉、廖雁雄



李思穎狂取第三金。（廖雁雄攝）

李思穎今日（17日）挑戰今屆全運會第三金，出戰女子全能賽，賽事共有四個分項，包括捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽和最後的記分賽。

李思穎衝第三金｜捕捉賽

第一項捕捉賽鬥40圈。李思穎在22圈突圍超越車群一圈，港隊總教練達海飛在場邊提場，她於最後兩圈發力，以第二名衝線，加上早前的超圈分，李思穎以首名完成捕捉賽，獲得40分，在全能賽暫居榜首。

李思穎、梁穎儀：女子麥迪遜金牌。（新華社）

李思穎衝第三金｜衝刺賽

一小時後，李思穎再度登場出戰衝刺賽，同樣鬥40圈，每個衝刺圈首名獲得1分，超圈加20分。李思穎初段發力，一口氣連取6分，遼寧車手王笑飛及天津車手王雅茹突圍「Lap圈」，Ceci未有緊隨，但後段再添2分，以8分取得衝刺賽第3名，總成績增添36分，完成兩項後共得76分，暫居榜首，王笑飛與河南車手周夢寒以72分緊隨其後。

港隊總教練達海飛在場邊督師。（趙子晉攝）

李思穎衝第三金｜淘汰賽

經過一個下午休息，李思穎於晚上6時24分出戰第三項的淘汰賽。賽事每隔一圈就會淘汰車群最後一名車手，直至剩下最後一人。李思穎留守車群中段，是一個非常安全的位置，但隨着各支省隊相繼被淘汰，車群選手愈來愈少，李思穎必須守在前列，方能留在比賽之中。

車群剩下最後4人，李思穎仍然在陣。浙江金晨紅此時被淘汰，在車群剩下最後3人時，李思穎終於無法趕上，遭到淘汰，換言之她在衝刺賽取得第3名，在排名榜上增添36分，暫以112分繼續緊守第一位，四川劉佳麗以106分排第二，遼寧的王笑飛以102分排第三。

李思穎。（廖雁雄攝）

李思穎衝第三金｜記分賽

記分賽鬥80圈，每10圈衝一次分，即共8個衝刺圈，最後一個衝刺圈分數雙計，「Lap圈」奪得20分；車手在記分賽取得的分數將直接加進排名榜，所以記分賽絕對是全能賽金牌誰屬的關鍵。

第一個衝刺圈，李思穎留守中間位置，沒有衝得任何分數，總排名第3的北京周夢寒和總排名第2的河南劉佳麗，分別衝得5分和3分，總排名沒變。

第二個衝刺圈，李思穎衝得3分，劉佳麗和周夢寒衝得5分和2分，劉佳麗總成績追至114分，李思穎僅領先1分。

兩名對手主動發動進攻，李思穎不敢怠慢。第三個衝刺圈，李思穎衝得5分，劉佳麗衝得2分、周夢寒衝得3分，李思穎總分為120分，領先劉佳麗4分。

未到第四個衝刺圈，天津的王雅茹因超圈獲得20分，李思穎在第4個衝刺圈搶得3分、周夢寒1分，劉佳麗0分，李思穎以123分續排榜首，但王雅茹已一舉升上第5，總分為95分。

比賽進入後半。第5個衝刺圈，主車群拉散，李思穎、劉佳麗、周夢寒沒有得分，總排名沒有變動，李、劉、周緊守前三。

車手在第6個衝刺圈前再次聚集形成車群。李思穎衝得1分、劉佳麗2分，李以124分續排榜首，劉以118分排第2。

比賽剩下最後兩個衝刺圈，最後一個衝刺圈得分雙計，車手都以最後一個衝刺圈為目標。劉佳麗一直「Mark住」李思穎，兩人在第7個衝刺圈皆沒有得分，周夢寒衝得2分，李、劉繼續緊守總成績頭兩位。

最後一個衝刺圈得分雙計。由於李思穎繼續在榜首領先6分，她基本上控制整場記分賽戰局，寧願讓後面無關痛癢的車手取分，最重要是留意劉佳麗和周夢寒。雖然她在最後一個衝刺圈沒有得分，但劉佳麗同樣0分，最終李思穎以124分奪金，周夢寒以123分後上奪銀，劉佳麗奪得銅牌。