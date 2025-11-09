全運會單車︱李思穎衛冕女子個人公路賽金牌　小女車神衝刺獲勝

全運會女子個人公路賽，港將李思穎以3小時19分54秒奪冠，成功衛冕項目金牌。



李思穎成功衛冕女子個人公路賽金牌。（截圖）

賽道相對平坦有利發揮 李思穎衛冕女子個人公路賽金牌

香港回歸後於1997年首次角逐全運會，直到2021年的上屆賽事，單車隊由黃金寶、陳振興、梁峻榮等，到去屆由李慧詩、李思穎和梁嘉儒合奪2金2銅，27年來共取10金4銀9銅，是港隊在全運會的最大「獎牌庫」。

24歲的李思穎上屆在女子個人公路賽摘金，今年比賽賽道同樣相對平坦，賽前她已預計對擅長衝刺的她有利，她亦希望可以衛冕，「如果我們團隊發揮得好，我們是有希望的。因為今年環泰賽的時候，路線也是平路，當時團隊都發揮得不錯，得第二名，希望今次可以延續當時的發揮，並變成第一名。」

李思穎末段衝刺爆贏一眾對手。（截圖）

末段28車齊衝線 李思穎順利第一名率先衝線摘金

果然如這位「小女車神」所料，順利再次在全運會公路賽稱霸。今屆賽事有97位車手角逐，賽事去到最後階段，多位車手同時衝刺，頭28位選手均以3小時19分54秒完成賽事，但李思穎成功以第一名過終點，連續兩屆全運會在公路賽為香港贏得金牌。

今次賽事有多名港將出戰，在這場競爭非常激烈的比賽，楊倩玉、梁穎儀以3小時20分02秒分列第40及41名，梁寶儀列第46名，關旨君第52名，張履檾第69名。

香港單車隊總教練達海飛。（廖雁雄攝）

今屆全運會香港單車隊派員參與公路賽與主場舉行的場地單車項目，總教練達海飛指全運會甚至比亞運會更困難，因有更多內地選手角逐，且部份運動員能力達奧運水平，但他仍維持港隊力爭4面獎牌的目標，因港隊訓練進展良好，「港隊自四年前起新舊交替，李慧詩等人相繼退役，進入了新時代，但任何選手都年青過，表現是不分年紀的。」

然而國內選手實力不容忽視，今屆李思穎亦難免會變成眾人焦點，她認為壓力有所增加，「大家都會關注我的成績，但最重要是訓練得好，因為這是我控制到的事。」她深信隊友楊倩玉今年復出，對自己及港隊都有幫助，「她讓我們有更大信心，始終合作多年。」