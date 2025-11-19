全運會2025｜港隊男花封王證團隊成長　互相補位齊登最高一級

蔡俊彥一劍進攻得分，粵港澳全運會男子花劍團體決賽比分鎖定於45：34，同時是香港劍擊隊在全運會的首面金牌，締造歷史。

在劍擊團體賽登上頒獎台最高一級，需要四人一心，港隊男花今日（19日）做到這一點，兩大主將張家朗、蔡俊彥緊密合作，梁千雨八強失準幸得吳諾弘補上，千雨及後在四強回勇，助港隊男花主場封王，亦見證隊伍更趨成熟。



港隊男花今日在啟德體藝館登場，要數三場之中最驚險，相信是八強對浙江一仗，梁千雨在第三局負3：8，港隊一度落後，幸好張家朗下局即收復失地，梁千雨被換出，由吳諾弘入替，Lawrence不負眾望，上陣即為港隊頂住比分，結果港隊以45：38有驚無險獲勝。

（梁鵬威攝）

「落場很緊張，打完該場當然不開心，有點像重覆個人賽當天的表現，其後我諮詢隊中的心理學家，收到他的建議後，自己亦有反思，我知道要在場上更放膽一點，大家（隊友）都如此厲害，我放膽打就可以，然後慢慢建立信心。」梁千雨賽後直言，他在四強及決賽及時調整，其後兩場打出氣勢，在劍道上敢於進攻，僅於決賽單局負許杰5：6，其餘5局細分保持不敗。

後備上陣的吳諾弘同樣居功至偉，笑言習慣了擔任「救兵」的角色，「教練很多時候都在突發情況下派我上場，當然有一點緊張，今日熱身做得很足，與Ryan熱身很久，真的準備好上場，八強有機會上陣，我都盡自己能力貢獻團隊。」

（梁鵬威攝）

港隊男花三場的排陣也稍有不同，八強由蔡俊彥「守尾門」，四強則由張家朗把守最後一關，決賽完成賽事的重任再落在Ryan身上，是港隊兩大主將溝通得來的成果，張家朗說：「今次我們在決賽前（與蔡俊彥）一起估計對方（福建）的排陣，哪個對手我們打得較輕鬆，誰更難打，最後我們猜錯了，大家溝通多了，感覺我們就像一起玩同一個遊戲一樣。」蔡俊彥也同意：「大家都成長不少，溝通比以前更好，透明度更加高，更了解大家的需要。」

（梁鵬威攝）

港隊花劍教練Gregory Koenig亦樂見隊中默契更成熟，「因為有他們4個，我們是一個團隊，就算誰人未能發揮，隊友永遠是最強的後盾，他們在八強戰充份體現這一點。」Greg指港隊男花還有何承謙、林浩朗等後起之秀，這是對團隊幸福的煩惱。