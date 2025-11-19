全運會｜男子花劍隊奪得香港第九金　團體賽輾壓福建封王創歷史

香港男子花劍隊奪得香港隊今屆全運第9金。張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的男團，在決賽展現奧運金牌和世界冠軍的實力，以45：34大勝福建；其中張家朗和蔡俊彥都曾於個人賽不敵許杰，今次在團體賽合力擊潰福建隊，絕對是一吐烏氣。

香港劍擊隊在今屆全運以金牌為目標，然而經過三日個人賽，都與金牌差一點點，最好成績是何思朗的佩劍個人賽銀牌，今天終憑花劍四子「開齋」，這面金牌亦是香港劍擊隊首度於全運奪金，創出歷史新一頁。

採訪：趙子晉、梁鵬威



香港劍擊隊累積獎牌

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘 男子花劍團體金牌

何思朗 男子佩劍銀牌

張家朗 男子花劍銅牌

佘繕妡 女子重劍銅牌

全運劍擊男子花劍決賽｜香港45：34福建

福建擁有今屆全運男花個人賽金牌許杰在陣，隊友陳海威和黃夢愷也是中國國家隊成員。港隊以張家朗打頭陣，第一節火併陳海威。張家朗先取1分「攞頭威」，但他的防守還擊被判無效，陳海威連取兩分反先2：1。兩人今節都主動進攻，「雙燈」之下張家朗取得關鍵一分領先4：3，之後他得勢不饒人，以5：3完成第一節，張家朗忍不住激動大叫。

張家朗。

第二節，蔡俊彥鬥許杰，後者正是個人賽8強淘汰蔡的劍手。許杰着重控制的打法令蔡陷入苦戰，蔡進攻無效被許杰反先7：6；許杰在這一波攻勢打出4：0，蔡俊彥稍稍調整攻勢追至8：9，蔡俊彥接連打出兩記關鍵「單燈」，終以10：9完成第二節，他脫下面罩，忍不住拍打自己的臉。

蔡俊彥。

第三節，梁千雨對陳偉全。陳偉全沒有打個人賽，但梁千雨未因此而怯懼這名全國排名第5的劍手，一度拉開至14：10。不過陳偉全打出一波3：0追至13：14，幸好緊接的「雙燈」裁判判梁千雨先起動，港隊以15：13完成第三節。

梁千雨。

第四節，張家朗火併許杰，誓要報卻個人賽落敗之仇。張家朗一上場就連取兩分領先17：13，許杰轉而主動搶攻，一度追至17：19帶來驚險場面，不過張家朗始終技高一籌，展現奧運兩金的實力，以20：17完成第四節。

來到第五節，比賽進入後半。梁千雨遇上陳海威，這名小將連取3分，港隊領先23：17。陳海威被判遮擋吃了黃牌，然後梁千雨防空被追至20：24。陳海威防守時有點拉傷，需要噴止痛噴霧，梁千雨趁機調整，復賽後打出「雙燈」，裁判看錄像後判陳海威得分，幸好千雨的信心未受影響，一記「單燈」以25：21完成第五節。

第六節，蔡俊彥對陳偉全，兩人都是左撇子。蔡連取3分領先28：21，此時陳偉全要求換劍趁機調整，換劍後立即以防守還擊連得兩分。蔡俊彥未有自亂陣腳，兩次「雙燈」皆取分，以30：23完成第六節。

第七節，梁千雨對許杰。雖然許杰是個人賽金牌，但梁千雨沒有怯場，領先至25：33。許杰的打法經常令得分出現爭拗，他的4：0攻勢令福建追至29：33。幸好梁千雨取得最後兩分，以35：29完成第七節。

第八節，黃夢愷取代陳偉全硬撼張家朗。黃夢愷曾於2018年雅加達亞運擊敗港將崔浩然奪得個人賽金牌。張家朗打得很有耐性，這一節輕鬆打出5：1，港隊大幅領先40：31，金牌在望。

蔡俊彥「守尾門」在第九節對陳海威。港隊基本上大局已定，蔡俊彥最終助港隊勝45：34，香港奪得今屆全運第九金。

香港男子花劍隊。

全運劍擊男子花劍4強｜香港45：30江蘇

蔡俊彥打頭陣面對江蘇的強璐敏。蔡落後0：3終能打破僵局，之後他力追，但被強璐敏搶攻得分，以3：5完成第一節。

第二節，個人賽銅牌得主張家朗對個人賽銀牌得主鄒天一。鄒只得15歲，但實力不容忽視，猶幸張家朗未有手軟，打出一個8：2，一口氣由3：5反先10：7。

師弟梁千雨在第三節出場，對手是鹿恒睿。梁在8強表現平平，今場回勇打得精彩，花了30秒就打出一記3：0攻勢，最終為港隊領先至15：8。

蔡俊彥在第一節打得手緊，第四節再次出場遇上鄒天一。這一節他打得非常放鬆，發揮自己風格，贈鄒天一五隻光蛋，港隊領先20：8。

強璐敏在第一節令蔡俊彥吃了不少苦頭，他在第五節對梁千雨。梁千雨後退搶攻無效，強璐敏連取兩分，不過梁千雨未有自亂陣腳，雙方交鋒梁千雨佔有優勢，完成今節，港隊以25：12領先。

比賽進入後半，張家朗在第六節對鹿恒睿、梁千雨在第七節對毛立武、蔡俊彥在第八節對鹿恒睿及張家朗「守尾門」強璐敏，基本上已控制戰局，最終港隊勝45：30，晉級決賽。

全運劍擊｜港隊女佩8強止步

由薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺程組成的女子佩劍隊，8強鬥廣東隊，香港隊中段領先，惟其後被廣東反超前，以42：45告負，轉戰排名賽。

全運劍擊｜港隊男花登場8強挫浙江

張家朗夥拍蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘出戰團體賽，港隊男花被列為3號種子，首圈輪空，首場對浙江，即使是星期三中午，體藝館已有不少觀眾入場，每次港隊得分都有強大的歡呼聲。張家朗首局打出5：3，蔡俊彥其後力保優勢，即使梁千雨第3局遭反先，張家朗第4局打出7：4再取優勢，吳諾弘後備入替，頂住分差，蔡俊彥緊接拉開4分分差，港隊其後力保優勢，蔡俊彥最後一局5：4勝出，港隊以45：38晉級。

在日前舉行的男子花劍個人賽事，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。

