世界盃2026分組賽抽籤增至48隊死亡之組消失　揭幕戰墨西哥對南非

2026世界盃分組賽抽籤香港時間周六凌晨舉行，今屆賽事由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，美國總統特朗普，加拿大總理卡尼（Mark Carney），墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）均有出席，特朗普更獲國際足協頒發首屆FIFA和平獎（FIFA Peace Prize）。

48支決賽周球隊分成A至L共12組，在明年6月11日開始角逐這項4年一度的足球界最高殊榮，揭幕戰將由主辦國之一的墨西哥對南非。



2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，美國總統特朗普，墨西哥總統欣鮑姆，加拿大總理卡尼齊出席抽籤儀式。（路透社）

世界盃2026分組一覽：

A組

墨西哥、南非、韓國、歐洲附加賽D



B組

加拿大、歐洲附加賽A、卡塔爾、瑞士



C組

巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭



D組

美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C



E組

德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾



F組

荷蘭、日本、歐洲附加賽B、突尼西亞



G組

比利時、埃及、伊朗、新西蘭



H組

西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭



I組

法國、塞內加爾、跨洲附加賽2、挪威



J組

阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦



K組

葡萄牙、跨洲附加賽1、烏茲別克、哥倫比亞



L組

英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬



簡評：決賽周增至48隊 「死亡之組」消失

2026世界盃決賽周由32隊增至48隊，分成12個小組進行。由於參賽球隊數目大大增加，加上分組階段同一洲份不可多於一隊、例外的歐洲隊亦不可多於兩隊，強隊分散之下，令分組形勢遠不及歷屆緊湊，同組雲集3支強隊的「死亡之組」完全消失了。

較緊湊的已是同時有兩支歐洲球隊的B組、I組、F組和L組。B組由主辦國之一的加拿大、卡塔爾、瑞士及歐洲附加賽A組成，看來實力不算強，唯一懸念就是4屆冠軍意大利有機會從附加賽出線令小組較有看頭。I組有法國與挪威，但兩隊實力有相當距離。

比較有「死亡之組」味道的可能已是荷蘭、日本同處的F組，加上烏克蘭、瑞典、波蘭、阿爾巴尼亞有機會從附加賽出線，在分組賽階段算是實力較平均。英格蘭與克羅地亞在L組相遇，但同組對手只是加納和巴拿馬，雙雙出線機會甚大。別忘記，今屆會新增32強階段，分組不止首、次名球隊可晉級，12組之中成績最好的8支第三名球隊亦可出線，無疑令分組賽事吸引力大打折扣。

今屆世界盃為隆重其事，特別請來美國四大運動傳奇巨星——籃球的奧尼爾（Shaquille O'Neal）、美式足球的Tom Brady、被譽為NHL歷來最佳球員的冰曲傳奇Wayne Gretzky以及唯一的現役選手，效力洋基隊的棒球明星Aaron Judge當分組賽抽籤嘉賓，還請來里奧費迪南擔任主持，可是相對華麗的嘉賓陣容，抽籤後的分組賽戲碼便顯得失色。

第一檔次球隊：（按世界排名 + 3支主辦國）

西班牙、阿根廷、法國、英格蘭、巴西、荷蘭、葡萄牙、比利時、德國、美國、加拿大、墨西哥

第二檔次球隊：

克羅地亞、摩洛哥、哥倫比亞、烏拉圭、瑞士、日本、塞內加爾、伊朗、韓國、厄瓜多爾、奧地利、澳洲

第三檔次球隊：

挪威、巴拿馬、埃及、阿爾及利亞、蘇格蘭、巴拉圭、突尼西亞、南非、科特迪瓦、卡塔爾、沙特阿拉伯、烏茲別克

第四檔次球隊：

約旦、佛得角、加納、庫拉索、海地、新西蘭、歐洲附加賽A、歐洲附加賽B、歐洲附加賽C、歐洲附加賽D、洲際附加賽1、洲際附加賽2

附加賽潛在出線球隊

歐洲附加賽A：意大利／威爾斯／北愛爾蘭／波斯尼亞

歐洲附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞

歐洲附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／科索沃／斯洛伐克

歐洲附加賽D：捷克／愛爾蘭／丹麥／北馬其頓

跨洲附加賽1：牙買加／新喀里多尼亞／剛果民主共和國

跨洲附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克



分別代表三個主辦國美國、加拿大、墨西哥的2026年世界盃吉祥物。（路透社）

決賽周48個席位 尚有最後6隊下年3月決出

2026世界盃決賽周由對上7屆的32隊，擴充至48隊。目前亞洲區8個名額已全數產生，繼日本、韓國、澳洲、伊朗，以及首度晉身決賽周的約旦和烏茲別克後，卡塔爾、沙特阿拉伯在第4輪外圍賽晉級，伊拉克勝出第5輪晉身洲際附加賽；南美洲區6個名額已全數決出：哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭、阿根廷、巴西和厄瓜多爾獲得資格。

中北美洲區，美國、加拿大和墨西哥均以主辦國身份取得席位，加勒比海小國庫拉索首度獲得世界盃決賽周入場券，同在中北美洲區晉級的還有巴拿馬與海地；大洋洲區的一席已由新西蘭獲得。非洲區9席全數誕生，包括首次入圍的佛得角。餘下有2個席位，將由上述洲份中晉級最後階段的伊拉克、剛果民主共和國、牙買加、蘇里南、玻利維亞、新喀里多尼亞，在下年3月通過洲際附加賽決出。

而歐洲區12個小組首名席位已全數產生，英格蘭、法國、德國、西班牙、荷蘭、挪威、葡萄牙、蘇格蘭、瑞士、比利時、奧地利、克羅地亞取得資格，餘下4個席位會在明年3月通過歐洲區附加賽產生。