世界盃2026︱抽籤儀式雲集美國四大運動傳奇　足球界代表竟是他

2026世界盃由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，分組賽抽籤香港時間周六凌晨在美國首都華盛頓舉行，作為東道主之一，抽籤嘉賓雲集美國四大運動巨星——籃球的奧尼爾（Shaquille O'Neal）、美式足球的Tom Brady、被譽為NHL歷來最佳球員的冰曲傳奇Wayne Gretzky以及唯一的現役選手，效力洋基隊的棒球明星Aaron Judge。



世界盃2026抽籤雲集四大運動傳奇 Tom Brady：重大榮譽

足球方面，並未出動美國隊昔日名將，而是由前英格蘭中堅里奧費迪南，陪同上述四大巨星上台為今屆分組賽抽籤。世界盃2026由32隊擴充至48隊，目前已決出當中42個名額。餘下6個名額會由22支球隊在明年3月31日的附加賽競逐。

Tom Brady表示，「有份為世界盃決賽周抽籤是項重大榮譽，這是每個運動員夢寐以求的全球舞台。」抽籤儀式會由名模Heidi Klum聯同演員Kevin Hart、Danny Ramirez聯合主持，三大重量級歌手Nicole Scherzinger、Andrea Bocelli及Robbie Williams均會獻唱。

里奧費迪南在世界盃2026抽籤儀式擔任抽籤嘉賓。（路透社）

決賽周擴充至48隊 淘汰賽增設32強 決賽首設halftime show

2026世界盃決賽周在6月11日至7月19日在美加墨三地共16個場館舉行，賽事由近屆的64場增至104場。決賽會在位於新澤西的MetLife Stadium上演，這個可容納超過8.2萬人的場館，會舉行世界盃決賽歷來首次的半場表演（halftime show）。

今屆決賽周增至48隊，賽制上亦有改變，分組賽之後淘汰賽會由32強開始，晉級新增設32強的球隊，除了12組的小組首名及次名，還有8支「最佳第三名」。