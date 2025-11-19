2026世界盃︱蘇格蘭絕殺神奇晉級　42隊入圍　決賽周球隊持續更新

2026世界盃歐洲區外圍賽再次出現奇蹟反勝畫面，繼日前愛爾蘭絕殺反勝匈牙利搶得附加賽一席，今晨輪到蘇格蘭靠補時連入兩球4：2擊敗丹麥，在C組壓過對方奪得小組首名的出線資格，自1998世界盃後，時隔28年首度晉身決賽周。



2026世界盃外圍賽︱蘇格蘭補時連入兩球敗丹麥，時隔28年首度晉身決賽周。（路透社）

歐洲區12隊分組首名席位全決出 蘇格蘭奇蹟出線

C組榜首戰蘇格蘭主場大戰丹麥，必須贏波才能出線。3分鐘麥湯米尼已倒掛入球開紀錄，可是丹麥全場表現佔優，57分鐘凱倫十二碼扳平，就算隨即10人應戰，蘇格蘭再次領前，82分鐘效力曼聯的多古入球再次追平戰成2：2。和波的話，晉級的便是丹麥，不過蘇格蘭在補時階段由泰亞尼及麥連先後入波，終以4：2擊敗丹麥，奪得榜首的出線席位。

賽後效力阿士東維拉的主將約翰麥甘尼（John McGinn）開心地說：「老實說，我們踢得很垃圾，但又如何？」（I thought we were pretty rubbish to be honest, but who cares?），並表示91分鐘的時候，他仍在想要踢附加賽，感覺很差勁：「能夠越過終點線的感覺很神奇」。

2026世界盃外圍賽︱今晨西班牙與土耳其踢成2：2，以E組首名資格出線。。（路透社）

蘇格蘭主將約翰麥甘尼：「老實說，我們踢得很垃圾」

漢普頓公園（Hampden Park）逾5萬球迷與球員熱烈慶祝，他們已經闊別世界盃決賽周28年之久。主帥奇勒（Steve Clarke）兩度帶領蘇格蘭晉身歐國盃，均在分組賽止步，2022世界盃晉身外圍賽附加賽，卻不敵烏克蘭無緣入圍。

今晨西班牙與土耳其踢成2：2，以E組首名資格出線。歐洲區12個小組首名席位已全數產生，西班牙和蘇格蘭隨英格蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞士、比利時、奧地利和克羅地亞後，亦順利出線。

48個席位目前已有42隊入圍

2026世界盃決賽周由對上7屆的32隊，擴充至48隊。目前亞洲區8個名額已全數產生，繼日本、韓國、澳洲、伊朗，以及首度晉身決賽周的約旦和烏茲別克後，卡塔爾、沙特阿拉伯在第4輪外圍賽晉級，伊拉克勝出第5輪晉身洲際附加賽；南美洲區6個名額已全數決出：哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭、阿根廷、巴西和厄瓜多爾獲得資格。

中北美洲區，美國、加拿大和墨西哥均以主辦國身份取得席位，加勒比海小國庫拉索首度獲得世界盃決賽周入場券，同在中北美洲區晉級的還有巴拿馬與海地；大洋洲區的一席已由新西蘭獲得。非洲區9席全數誕生，包括首次入圍的佛得角。歐洲區12個小組首名席位已全數產生，英格蘭、法國、德國、西班牙、荷蘭、挪威、葡萄牙、蘇格蘭、瑞士、比利時、奧地利、克羅地亞取得資格，餘下4個席位會在明年3月通過附加賽產生。

2026世界盃各洲份名額：

歐洲 16隊

非洲 9隊

亞洲 8隊

南美洲 6隊

中北美洲 6隊

大洋洲 1隊

洲際附加賽 2隊

（共48隊）



2026世界盃已晉級決賽周球隊（39隊/48席位）

亞洲區（8隊）：日本、韓國、澳洲、伊朗、約旦*、烏茲別克*、卡塔爾、沙特阿拉伯



南美洲區（6隊）：阿根廷、巴西、厄瓜多爾、哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭



中北美洲區（6隊）：美國＃、加拿大＃、墨西哥＃、庫拉索*、巴拿馬、海地



大洋洲區（1隊）：新西蘭



非洲區（9隊）：突尼西亞、摩洛哥、阿爾及利亞、佛得角*、科特迪瓦、埃及、加納、塞內加爾、南非



歐洲區（12隊）：英格蘭、法國、德國、西班牙、荷蘭、挪威、葡萄牙、蘇格蘭、瑞士、比利時、奧地利、克羅地亞



註：

＊首次晉身決賽周

＃主辦國



2026世界盃外圍賽洲際附加賽球隊

1. 亞洲區外圍賽第5圈（附加賽勝方）：1隊／伊拉克／日期：2025年11月18日

2. 非洲區外圍賽第次圈（附加賽勝方）：1隊／剛果民主共和國／日期：2025年11月

3. 中北美洲及加勒比海區第3圈頭兩名： 2隊／牙買加、蘇里南／日期：2025年11月

4. 南美洲區第7名：1隊／玻利維亞／日期：2025年9月9日

5. 大洋洲第3圈第2名：1隊／新喀里多尼亞／日期：2025年3月24日