港超聯｜傑志對東區義賽2374名球迷入場　陳俊樂籲繼續支持大埔

由傑志對東區的港超聯賽事，傑志早前宣布將今仗所有收益捐出，協助大埔宏福苑火災的居民。傑志今仗由神田夢實罰球一箭定江山，加上前皇家馬德里中場伊拿拉文迪倒掛救空門，「藍鳥」力保一球勝局，續居榜首。

曾效力大埔的傑志隊長陳俊樂對大火感到痛心，他感激入場支持善舉的球迷，亦希望大家下場支持大埔，協助更多街坊。



傑志穿上全黑球衣，悼念大埔火災的居民。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑火災發生後，傑志在旺角大球場對東區的港超聯賽事，主隊傑志設有限定店，所有收益將撥捐救世軍，協助宏福苑的受災居民。即使今仗成人門票提升至150港元，依然吸引不少球迷入場，大部分球迷穿上深色衣服悼念死難者。

傑志賽前宣布穿上全黑的特別版球衣應戰，印有「We Stand Together」（我們同在一起），這球衣其後在網上拍賣，同樣為大埔街坊籌款。兩軍球員進場時手持白鮮花，賽前亦有默哀儀式。

開賽前兩軍球員及球迷一同為宏福苑死難者默哀。（鄭子峰攝）

今季未嘗敗績、暫居榜首的傑志，主場迎戰東區，兩軍上半場未有太多攻勢，直至完上半場前，神田夢實禁區頂罰球直射入網，打開紀錄。

港隊代表祖連奴下半場入替，初段以個人突破製造機會，惟未能再添紀錄。東區的華倫天奴起腳挑過傑志門將龐焯熙，幸有伊拿拉文迪倒掛護空門。東區門將李溢晉下半場中後段一次出迎失誤，亦未有造成危機，結果傑志下半場保持優勢，以1：0小勝東區。

神田夢實上半場末段罰球直射破網。（鄭子峰攝）

傑志對東區共2374名球迷入場支持，傑志隊長陳俊樂感謝球迷支持：「今晚不少球迷入場支持，很多謝大家一同完成這件事（義賽），加上今仗全取3分，也是十分重要。」陳俊樂曾經效力大埔，當然對火災感痛心，希望球迷繼續以行動支持大埔，「無論是否曾效力大埔，相信每個香港人都十分痛心。大埔之後都有比賽，都會做相同的事（義踢籌款），希望球迷繼續入場支持」。

大埔周四（4日）作客北區的港超聯，足總表示將該仗門票收益全數捐出，大埔下場亞冠二主場對河內公安的門票收益亦會捐出，為大埔街坊出一分力。

曾效力大埔的陳俊樂為慘劇感傷心。（鄭子峰攝）

傑志力保清白之身，前皇馬中場伊拿拉文迪居功至偉，這名西班牙兵下半場倒掛勇救空門，踢足全場，更獲選今場最佳球員，他笑言是為勢所逼：「我需要這樣做（倒掛解圍），因為有機會失守。我們今場受到對方（東區）不少壓力，我們在防守做得不錯，這3分得來不易，我們需要繼續努力。」

宏福苑大火受世界各地關注，伊拿拉文迪遠在西班牙的親友也透過新聞得知，他收到不少問候的信息，即使他是西班牙外援，他同樣心繫大埔，「這是一場悲劇，對社會各方面也過得不容易，希望這些悲劇不會再發生」。