大埔宏福苑火災︱本地球會齊為災民送暖　捐門票收益辦同樂日賑災

火災無情，人間有情。大埔宏福苑火災慘劇，全港各界同感悲痛，本地多間足球會均出一分力，傑志早前已宣布捐出今晚港超聯賽對東區一仗的所有收益，植根大埔的地區球隊大埔足球會亦會把亞冠二主場最後一戰的收入捐助大埔災民，亦會舉行義賣活動。

另一港超聯球隊港會（香港足球會）會在周日（7日）舉行足球同樂日，邀請區內小朋友到場觀賞球場，希望為受災小朋友和家人帶來一點歡樂，讓他們知道並不孤單。



大埔宏福苑火災，香港足總暫停上周港超賽事。傑志之後宣布將今晚（2日）港超聯對東區的門票及期間限定店所有收益，不扣除任何成本，全數撥捐予「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」。

傑志為籌集更多善款，今場賽事票價調整為成人每張150港元，長者及學生每張40港元，另增設每張500元的慈善套票 （購票通限定），當中包括一張比賽門票及「WE STAND TOGETHER」紀念T恤（深藍色）一件。

傑志同時在期間限定店以300港元發售「WE STAND TOGETHER」紀念T恤（黑色），同樣不扣除任何成本之下，撥捐予在今次大埔火災中殉職的消防員何偉豪家屬。

球會亦宣布今晚會身穿全黑球衣應戰，傑志在Facebook發文稱：「把這一晚獻給在大埔火災中受影響的鄰里和家庭，與他們一同走過艱難時刻。」

傑志在帖文中同時表示，賽後所有比賽球衣將會進行義賣，善款會全數撥捐予「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，用於災後援助及重建，為有需要的人提供實際幫助和心靈支援。

大埔足球隊早前亦決定將主場對越南河內公安的門票收益，扣除必要開支後捐助受災居民。

植根大埔的地區球隊大埔足球會，目前正力爭從亞冠二級聯賽（亞冠二／亞冠盃二）分組賽出線，球會決定將下周四（11日）主場對越南河內公安的門票收益扣除必要開支後全數捐出，支援有需要的受災居民。

門票在12月1日下午3時起在Ticketflap網站售賣，每張門票售價180港元，特惠票售價80，曾在之前兩場賽事購買正價門票的球迷，購票時輸入「PRAYFORTAIPO」可享有8折優惠。

此外，大埔足球會同時會協辦3場球衣及運動用品義賣活動，主辦活動的e青基金與新界校長會在帖文稱，「捐款將持續精準支援受宏福苑火災所影響學生、教師、校工及職員，全數款項並不會扣除任何行政費用贈予他們。走出陰霾，步向光明。大埔加油，香港撐你。」

1. 12月6日下午2時至4時／大埔體育會李福林體育館

2. 12月7日下午3時30分至6時30分／香港足球會

3. 12月11日下午5時15分至晚上8時30分／旺角大球場



港會聯同大埔舉辦足球同樂日「冀為受災小朋友帶來一點歡樂」。

除了金錢支援，大埔足球會與香港足球會（港會）亦趁12月7日的聯賽，舉行足球同樂日。當日下午4時30分由港會主場對大埔，兩球會邀請大埔區內小朋友到場觀賞球場，當中會以宏福苑和受影響小朋友與家人優先，大埔足球會在帖文中稱，「希望為他們帶來一點歡樂，讓他們知道並不孤單。」大會屆時會安排巴士接送，港會更會向參加者贈送禮物包。

報名連結：https://forms.gle/VUvrjUMLox9dLqWKA

中國香港足球總會全數捐出本周中兩場港超聯門票收益。

中國香港足球總會發文稱，「對近日發生於大埔宏福苑的火災事件深表哀痛，並向受影響的居民致以最深切的慰問。響應球會自發的籌款行動（包括捐出球會門票收益及義賣等），足總亦將以下兩場賽事屬於足總的門票收益全數捐出，現誠邀球迷及各界持份者入場支持，一起以足球的力量傳遞希望！」

足總捐出門票收益的兩場賽事，分別為今晚8時在旺角場傑志對東區，及周四（4日）下午3時北區運動場上演的高力北區對大埔。足總在帖文最後指出：「讓我們以足球的力量傳遞希望，攜手為大埔災民送上支持與關懷。」

理文足球隊班主李文恩，其家族企業理文造紙有限公司早前已通過港府緊急捐贈500萬港元，專項用於援助大埔區宏福苑的居民及支持各項相關工作。