WTT香港總決賽2025｜免費直播時間表+總決賽賽程賽果更新

WTT香港總決賽2025（WTT Finals Hong Kong 2025）將於12月10日至14日在香港體育館揭開戰幔，TVB免費直播。世界排名頭16男、女單球手，以及7支世界排名最高的混雙組合加上一對外卡組合，將雲集香港爭奪總冠軍，參賽球手包孫穎莎、王楚欽、張本智和、張本美和、瑞典的莫利加特（Truls Moregard）及阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）與菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）兄弟等，香港則有黃鎮廷/杜凱琹出戰混雙。

決賽日張本智和力克林詩棟，率先晉級男單決賽，可是王楚欽因傷退賽，莫利加特不戰而勝，今晚與張本智和爭冠；女單孫穎莎昨晚中途受傷退賽，決賽由蒯曼對王曼昱。



WTT香港總決賽2025

TVB免費直播

WTT香港總決賽2025將在翡翠台（81台）和TVB Plus（82台）播出，同時在TVB的OTT串流平台 myTV SUPER 同步播放。

官方公布賽事播放節目表：https://programme.tvb.com。

12月14日，TVB Plus（82台）將於晚上7時30分起播放第一節賽事，串流平台myTV SUPER（直播連結）則全日直播所有場次。

WTT香港總決賽2025

12月14日賽程

13:30 男單4強

林詩棟（中）3：4負 張本智和（日）

14:45 男單4強

王楚欽（中）0：4負 莫利加特（瑞典）

（注：王楚欽賽前宣布因傷退賽，賽會判莫利加特贏4：0）

19:30 女單決賽

王曼昱（中）Vs蒯曼（中）

20:30 男單決賽

莫利加特（瑞典）Vs 張本智和（日）

WTT香港總決賽2025

12月13日賽果

13:30 混雙4強

林鐘勳/申裕斌（韓）3：1勝（6：11、11：6、11：2、14：12）林詩棟/蒯曼（中）

14:05 混雙4強

王楚欽/孫穎莎（中）3：0勝（11：6、11：8、11：4）松島輝空／張本美和（日）

14:40 男單8強

張本智和（日）4：3勝（12：14、11：8、12：10、11：3、8：11、7：11、11：9）菲歷斯勒邦（法）

15:25 男單8強

林詩棟（中）4：0勝（11：3、11：7、11：5、11：3）向鵬（中）

19:30 女單4強

孫穎莎因傷退賽，賽會判蒯曼贏4：2，孫穎莎退賽前比分：

蒯曼（中）11：8、7：11、12：10、7：11、11：3孫穎莎（中）

20:15 女單4強

王曼昱（中）4：0勝（11：9、11：3、12：10、11：8）陳熠（中）

21:00 混雙決賽

林鐘勳/申裕斌（韓）3：0勝（11：9、11：8、11：6）王楚欽/孫穎莎（中）

WTT香港總決賽2025

12月12日賽果

11:00 混雙分組賽

林鐘勳/申裕斌（韓國） 3：0勝（11：9、11：7、11：9） 羅布斯/肖瑤茜（西班牙）

11:35 混雙分組賽

林詩棟/蒯曼（中國） 3：1勝（11：5、7：11、11：6、11：6） Manush Shah/Diya Chitale（印度）

12:10 女單8強

陳幸同（中國） 1：4負（11：7、8：11、9：11、7：11、2：11） 陳熠（中國）

12:55 男單8強

阿歷斯勒邦（法國） 1：4負（11：6、11：4、11：9、8：11、11：4） 王楚欽（中國）

13:40 女單8強

王曼昱（中國） 4：1勝（11：7、11：8、9：11、11：5、11：4） 朱芊曦（韓國）

18:00 混雙分組賽

黃鎮廷/杜凱琹（香港） 2：3負（11：9、5：11、4：11、1：11、10：12） 王楚欽/孫穎莎（中國）

18:35 混雙分組賽

松島輝空／張本美和（日本） 3：2勝（11：6、10：12、5：11、14：12、12：10） 卡達雲奴/高橋布魯娜（巴西）

19:10 女單8強

蒯曼（中國） 4：2勝（11：6、4：11、9：11、16：14、11：4、12：10） 大藤沙月（日本）

19:55 男單8強

林昀儒（中華台北） 2：4負（11：6、11：7、12：10、11：4、11：2、11：5） 莫利加特（瑞典）

20:40 女單8強

孫穎莎（中國） 4：0勝 （12：10、11：6、11：6、11：1） 長崎美柚（日本）

WTT香港總決賽2025

12月11日賽果

10:30 混雙分組賽

林鐘勳/申裕斌（韓國）3：0勝（14：12、12：10、11：5）松島輝空/張本美和（日本）

11:05 混雙分組賽

卡達雲奴/高橋布魯娜（巴西）3：1勝（11：7、11：3、7：11、11：8）羅布斯/肖瑤茜（西班牙）

11:40 男單16強

梁靖崑（中國 0：4負（13：15、3：11、4：11、9：11）林詩棟（中國）

12:25 女單16強

大藤沙月（日本） 4：0勝（11：8、11：7、11：6、12：10）橋本帆乃香（日本）13:10 男單16強

安宰賢（韓國） 2：4負（11：7、9：11、14：16、9：11、13：11、11：5）向鵬（中國）

13:55 女單16強

伊藤美誠（日本） 3：4負（12：10、12：14、11：8、11：9、6：11、11：13、4：11）長崎美柚（日本）

14:40 混雙分組賽

王楚欽/孫穎莎（中國）3：0勝（13：11、12：10、11：6） 林詩棟/蒯曼（中國）

18:00 混雙分組賽

黃鎮廷/杜凱琹（香港）3：2勝（11：7、11：3、4：11、10：12、11：4） Manush Shah/Diya Chitale（印度）

18:35 女單16強

蒯曼（中國） 4：0勝（11：5、11：6、11：6、11：5） 早田希娜（日本）

19:20 男單16強

張本智和（日本） Vs 西門哥斯（法國）

20:05 女單16強

孫穎莎（中國）4：0勝（11：3、11：9、11：7、11：7）王藝迪（中國）

20:50 男單16強

菲歷斯勒邦（法國）4：2勝（5：11、12：10、11：6、8：11、11：8、11：7）卡達雲奴（巴西）

WTT香港總決賽2025

12月10日賽果

10:30 混雙分組賽

松島輝空／張本美和（日本）3：0勝（11：9、11：9、15：13）羅布斯/肖瑤茜（西班牙）

11:05 混雙分組賽

林鐘勳/申裕斌（韓國） 3：0勝（13：11、11：7、11：5） 卡達雲奴/高橋布魯娜（巴西）

11:40 男單16強

杜特（德國） 2：4負（10：12、11：6、11：5、8：11、5：11、11：13）林昀儒（中華台北）

12:25 女單16強

石洵瑤（中國） 2：4負（11：7、3：11、11：8、10：12、12：14、8：11）陳幸同（中國）

13:30 男單16強

阿歷斯勒邦（法國） 4：1勝（8：11、11：7、11：9、12：10、11：8）邱黨（德國）

13:55 女單16強

陳熠（中國）4：3勝 （11：6、7：11、11：6、10：12、11：9、4：11、11：8）朱雨玲（澳門）

14:40 混雙分組賽

王楚欽/孫穎莎（中國）3：0勝（11：7、11：6、11：8）Manush Shah/Diya Chitale（印度）

18:00 混雙分組賽

黃鎮廷/杜凱琹（香港）0：3負（9：11、4：11、4：11）林詩棟/蒯曼（中國）

18:35 女單16強

張本美和（日本）2：4負（6：11、8：11、13：11、6：11、11：9、11：7） 曼昱（中國）

19:20 男單16強

王楚欽（中國）4：3勝（6：11、9：11、11：4、12：14、12：10、11：4、11：9） 松島輝空（日本）

20:05 女單16強

朱芊曦（韓國）4：2勝（11：7、11：9、10：12、6：11、11：9、11：5）申裕斌（韓國）

20:50 男單16強

莫利加特（瑞典）4：1勝（14：12、11：7、11：5、8：11、11：8）連特（丹麥）

WTT香港總決賽｜抽籤形勢

WTT香港總決賽2025｜男單抽籤。

WTT香港總決賽2025｜女單抽籤。

WTT香港總決賽2025｜混雙分組。

WTT香港總決賽2025

12月10日至14日香港體育館（紅館）舉行

今年的WTT總決賽一如以往球星雲集，比賽將於12月8日香港時間下午4時抽籤，本文將隨大會公布而更新每日賽程及直播時間表。

至於初步賽程，參考以下：

12月10日：男﹑女單16強，混雙分組賽第一輪

12月11日：男﹑女單16強，混雙分組賽第二輪

12月12日：男﹑女單8強，混雙分組賽第三輪

12月13日：男單8強﹑女單4強﹑混雙4強及決賽

12月14日：男單4強及決賽﹑女單決賽

WTT香港總決賽2025

URBTIX城市售票網發售門票

WTT香港總決賽2025將分階段售票。登記成為WTT球迷，可在11月3日上午10:00至11月4日晚上23:59期間，透過UUTIX或貓眼優先購票，Trip.com會員亦享有同等優先購票權。11月5日上午10:00開始則在URBTIX城市售票網公開發售，隨後於11月6日上午10:00在UUTIX、貓眼和Trip.com平台發售。

