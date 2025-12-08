WTT香港總決賽TVB免費直播時間表　抽籤形勢+每日賽程賽果更新

WTT香港總決賽2025（WTT Finals Hong Kong 2025）將於12月10日至14日在香港體育館揭開戰幔，TVB免費直播。世界排名頭16男、女單球手，以及7支世界排名最高的混雙組合加上一對外卡組合，將雲集香港爭奪總冠軍，參賽球手包孫穎莎、王楚欽、張本智和、張本美和、瑞典的莫利加特（Truls Moregard）及阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）與菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）兄弟等，香港則有黃鎮廷/杜凱琹出戰混雙。



賽會早前公布，WTT香港總決賽2025將在翡翠台（81台）和TVB Plus（82台）播出，同時在TVB的OTT串流平台 myTV SUPER 同步播放。

官方公布賽事播放節目表：https://programme.tvb.com。

球員抽籤對賽

男單：

王楚欽（中國） Vs 松島輝空（日本）

阿歷斯勒邦（法國） Vs 邱黨（德國）

莫利加特（瑞典） Vs 連特（丹麥）

杜特（德國） Vs 林昀儒（中華台北）

張本智和（日本） Vs 西門哥斯（法國）

菲歷斯勒邦（法國） Vs 卡達雲奴（巴西）

安宰賢（韓國） Vs 向鵬（中國）

梁靖崑（中國） Vs 林詩棟（中國）

女單：

孫穎莎（中國） Vs 王藝迪（中國）

伊藤美誠（日本） Vs 長崎美柚（日本）

薊曼（中國） Vs 早田希娜（日本）

大藤沙月（日本） Vs 橋本帆乃香（日本）

陳熠（中國） Vs 朱雨玲（澳門）

石洵瑤（中國） Vs 陳幸彤（中國）

朱芊曦（韓國） Vs 申裕斌（韓國）

張本美和（日本） Vs 王曼昱（中國）

混雙分組：

Group 1：林詩棟/蒯曼（中國）、王楚欽/孫穎莎（中國）、黃鎮廷/杜凱琹（香港）、Manush Shah/Diya Chitale（印度）

Group 2：林鐘勳/申裕斌（韓國）、松島輝空／張本美和（日本）、卡達雲奴/高橋布魯娜（巴西）、羅布斯/肖瑤茜（西班牙）

巴西混雙組合卡達雲奴/高橋布魯娜。（Getty Images）

12月10日至14日香港體育館（紅館）舉行

今年的WTT總決賽一如以往球星雲集，比賽將於12月8日香港時間下午4時抽籤，本文將隨大會公布而更新每日賽程及直播時間表。

至於初步賽程，參考以下：

12月10日：男﹑女單16強，混雙分組賽第一輪

12月11日：男﹑女單16強，混雙分組賽第二輪

12月12日：男﹑女單8強，混雙分組賽第三輪

12月13日：男單8強﹑女單4強﹑混雙4強及決賽

12月14日：男單4強及決賽﹑女單決賽

URBTIX城市售票網發售門票

WTT香港總決賽2025將分階段售票。登記成為WTT球迷，可在11月3日上午10:00至11月4日晚上23:59期間，透過UUTIX或貓眼優先購票，Trip.com會員亦享有同等優先購票權。11月5日上午10:00開始則在URBTIX城市售票網公開發售，隨後於11月6日上午10:00在UUTIX、貓眼和Trip.com平台發售。

