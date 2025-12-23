劍擊｜18歲林浩朗冒起新賽季即突破　與金牌世一做隊友獲益良多

劍擊國際賽新賽季由11月開始，過去兩站花劍世界盃，港隊男子花劍陣容與以往不同，依然由蔡俊彥、張家朗兩大主力領軍，配合梁千雨、新星林浩朗、何承謙等，師兄蔡俊彥透露，未來陣容將繼續變動。

林浩朗在個人賽連續兩站小組全勝，生涯首次晉身正賽圈，兩站同樣有份參加團體賽，這名18歲新星以明年世界錦標賽及名古屋亞運的席位為目標。



林浩朗。（趙子晉攝）

由蔡俊彥、張家朗領軍的港隊男子花劍，早前在啟德主場的全運會，夥拍梁千雨及吳諾弘奪金。同樣在上月展開的花劍國際賽賽季，港隊男花連續兩站有不同陣容，蔡俊彥在馬略卡領軍，聯同師弟梁千雨、林浩朗及何承謙出戰；張家朗在福岡站歸隊，再配合林浩朗及何承謙。

港隊男花以張家朗、蔡俊彥為骨幹，連續兩站選用不同陣容，蔡俊彥透露將成為常態，團隊將在梁千雨、林浩朗、何承謙、鄭鐵男之間四選其二，嘗試最佳陣容。

張家朗、蔡俊彥帶領港隊男花戰世界盃，福岡站夥拍何承謙（左一）及林浩朗（右二）。（中國香港劍擊總會）

今季前，18歲的林浩朗從未打進成年組國際賽正賽圈，新賽季開始僅兩站，「林朗」已經先後在馬略卡及福岡打入第二日，兩站以小組全勝姿態連續兩站晉身正賽，取得生涯突破，馬略卡站更打入32強。

「雖然兩站都打入正賽，我覺得狀態還是有點浮動，當然是個好開始，畢竟以往我未曾晉身正賽，我相信對我是個強心針，但在心態上、技術上還有不少的進步空間。」

林浩朗連續兩站晉身花劍世界盃正賽圈。（趙子晉攝）

林浩朗在香港公開賽16強鬥隊友何承謙。（趙子晉攝）

從無緣正賽，林浩朗經過一個暑假後彷彿脫胎換骨，這段休季期間究竟發生了什麼事。林浩朗笑言不清楚，沉思半晌後，他認為與賽程安排有關，「兩站（成年姐）世界盃前，剛好前一星期前有青年世界盃，完成青年賽後，我與教練檢討好處、壞處，然後再調整好打世界盃，感覺上像是以青年世界盃試各種不同的技、戰術，剛好世界盃又有較理想成績。」

林浩朗認為青年世盃為成年組世界盃熱好身。（趙子晉攝）

「即使近來有個小突破，正如以前所言，技術、心態也要再好一點，不能夠突然崩潰....」林浩朗坦言，與隊友何承謙在香港公開賽16強碰頭一仗，正是自己不足的寫照，「本身（對何承謙）曾經領先，比賽途中有點『兩頭唔到岸』感覺，不知道自己要做什麼。」

作為全職運動員的林浩朗，今季更多機會四出征戰，分別打青年及成年世界盃，賽程相當頻密，當中不乏機會夥拍兩名師兄張家朗及蔡俊彥，18歲的林朗感覺夢幻：「我從小已看他們（張家朗、蔡俊彥）比賽，在他們退役前有機會與他們做隊友，很開心，當我落場時，他們叫我放鬆打，有人『補底』，他們都給予我不少意見。」

林浩朗與兩名劍神做隊友，獲益不少。（中國香港劍擊總會）

與奧運金牌、世界冠軍做隊友，林浩朗坦言起初難免有壓力，擔心表現不好，但多得兩名師兄及教練的鼓勵，他更敢於在場上表現自己，「起初當然會擔心，但既然隊友、教練都信任我，為何我不信任自己，所以在場上就豁出去吧。」與兩名世界頂級劍手合作，林浩朗獲益良多，「他們的心理質素非常好，就算打得不好，他們都可以在短時間內調整，原來轉換可以如此快。他們對戰局有充分理解，尤其是在緊張的時刻，協助他們分析再作出準確的決定。」

林浩朗認為自己在心態上仍然加強。（趙子晉攝）

蔡俊彥透露，港隊男花近來團體陣容，除了兩大主力，其餘兩個位置就在四名小將中選擇，林浩朗的目標當然不僅於此，他希望力保位置，參加來年主場的世界錦標賽及名古屋亞運，代表港隊參加奧運會是他的終極目標，「奧運會是每位運動員的目標，我當然想參加，無論是28年（洛杉磯）或是32年（布里斯班），愈快愈好。」

港隊男花成績突出，作為後起之秀，林浩朗對未來接班，肩負起香港隊有信心，「我沒有想到這麼遠，但問到的話，我當然有信心。」