劍擊香港公開賽｜張家朗歷盡高低的2025　相信一切是最好的安排

「應該是他（張家朗）近來打得最好的一場....」與張家朗上演「夢幻對決」後，蔡俊彥笑言，家朗也隔空附和：「我近期真的打得不是很好哈哈哈.....」

張家朗以香港冠軍結束2025年，他今年經歷過「職業生涯最好的一季」，又體驗過「打擊最大的比賽」，如何解讀這一年，他認為在這年嚐盡高低起伏，是最佳的時間點。



（趙子晉攝）

「香港公開劍擊錦標賽」八強上演萬眾矚目的「夢幻對決」，由張家朗大戰蔡俊彥，兩屆奧運金牌稍勝一籌，順利晉級，其後再贏梁千雨及劉晉延，繼上年會長盃後再稱霸本地賽。

「這陣子打得一般，（今日）部分賽事都還好，像是打千雨（梁千雨）一場，由14：9領先到差點被千雨追到，是有點鬆了，整日比賽試了很多新的東西，都是不太穩定，這個冠軍是近期訓練的成果，很開心，超級開心。」

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

張家朗的2025年，從1月的巴黎站世界盃八強，及後4站曾打入八強，上海站登上頒獎台，世界排名保持第一，「上季（2024/25）算得上是我職業生涯打得最好的一季，全季兩次登上頒獎台，4次八強。當我回看時都好驚訝，明明當時的比賽狀態一般。」以為順風順水，豈料在亞錦賽及世錦賽遇到打擊，「亞錦、世錦首圈出局，加上團體賽的經歷，應該是生涯都未試過，對我的打擊好大。」家朗笑言，像是生涯中所有，在一年內濃縮經歷。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

曾經是「世一」，到世錦、亞錦的挫敗，經歷高低起跌的一年，張家朗認為是個反思好時機，「在體育競技中，就算是較穩定的對手，但總不會是長勝將軍，自己發揮好不代表一定贏。起伏是必然，重點是如何看待勝負，以前的我有時放大落敗的感覺，但其實落敗是兵家常事，每個人都會遇到，不輸又如何贏呢？」

在奧運周期前遇到低潮，張家朗感恩發生在這時間點，「這是一個極好的時機讓我反思一切，不再是順境時舒服，我要如何面對，所以好幸運在這個時間點發生，而不是在奧運爭分時遇到，否則影響個人及團體的爭分。」

（趙子晉攝）

放眼2026年，張家朗在個人賽成績要繼續努力，更希望團體再有突破，「Ryan（蔡俊彥）說想做團體世界第一，當然是好，我近期在個人成績都要繼續努力，唯一要突破就是世錦賽，若團體都有好表現，取得更好的世界排名，對整個團隊也是很大的鼓舞。」