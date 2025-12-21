劍擊香港公開賽｜張家朗蔡俊彥演夢幻對決　冀明年主場世錦再較量

奧運金牌對世界冠軍，這一幕「香港公開劍擊錦標賽」上演，張家朗對蔡俊彥的夢幻對決並不是在決賽出現，而是八強碰頭。僅2分鐘10秒，眾人引頸以待的對決落幕，張家朗稍勝一籌，以15：11取勝，家朗其後連挫梁千雨、劉晉延順利封王。

同在1997年出生的張家朗與蔡俊彥，兩人從小打到大，就算如今二人頭銜不同，爭勝心依舊。



香港劍擊公開賽第二日，分別上演男子花劍、女子重劍、女子佩劍，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等星級劍手齊齊出戰。張家朗與蔡俊彥近年連番佳績，二人甚少同時出戰本地公開賽，今日（21日）難得同場，即使今日賽事不開放予公眾，張、蔡登場時，依然有不少觀眾後方觀戰，十分熱鬧。

本地公開賽賽制與國際賽不同，所有參賽劍手也需要打小組賽，蔡俊彥、張家朗同樣全勝，分別列為2號及7號種子。根據晉級圖，兩人將在八強碰頭，如無意外在八強上演夢幻對決，引來大量觀眾圍觀。

蔡俊彥、張家朗同場出戰，吸引不少觀眾圍觀。（趙子晉攝）

張家朗今仗稍佔上風，蔡俊彥力追，Ryan中後段兩劍換兩把劍，家朗一直保持領先，結果以15：11擊敗Ryan，兩人賽後擁抱，全場報以掌聲，僅花130秒完成夢幻對決。Ryan感激大家的關注，「以前打香港公開賽好像在沙漠一樣，如今很多人來看，很多人愛我們、支持我們，這都不是必然的，很感恩。」

張家朗與蔡俊彥在香港公開賽八強對壘。（趙子晉攝）

張家朗、蔡俊彥同樣是1997年出生，二人從小到大也是對手，隨時間推移，二人各自增添奧運金牌或世界冠軍的頭銜，難得本地賽交手，Ryan期待今次對碰，「今時今日大家的頭銜不一樣，我們兩個交手應該很震撼。」二人再度在本地賽交手，即使頭銜不同，爭勝心依舊，「有一件事沒有變，大家的爭勝心都是超級強，如今大家技術都進步了，互相合演一場精彩的對決。」

蔡俊彥直言二人頭銜不同，但爭勝心不變。（趙子晉攝）

蔡俊彥強調，今場落敗不代表一切：「他（張家朗）今仗中段轉換很快，這是作為兩屆奧運金牌應有的表現，所以只能夠接受，今日不夠他勁，不代表以後也是。」Ryan希望下次再與家朗交手，是在明年主場世界錦標賽的舞台，大家穩奪獎牌的情況下再較量。

蔡俊彥承認優勝劣敗。（趙子晉攝）

高手對決，張家朗同樣過足癮，「今場是鬥智鬥力的好玩，以往我打他可能比較硬淨，今日有點轉了打法，成場賽事都是很好玩，其實他（蔡俊彥）都發揮得很好，但真的是很疲累。」Ryan認為今仗優勝劣敗，「今日狀態都不是太好，自己不斷找方法調整，去到打家朗一場反而放鬆點，既然狀態一般就豁出去吧，無奈地中間有些細節位處理得不夠好，家朗應該打出了近期最好的一場，所以就贏了吧。」

對於隊友的盛讚，張家朗照單全收，他笑言：「沒有錯，我近期真的打得不是很好...」就算是本地賽擊敗對方，始終Ryan也是世界第一，無論如何對他也是肯定，「始終他（蔡俊彥）如今是世界第一，亦是一個如此強大的劍手，而且他的狀態又好，在任何階段擊敗『世一』，當然可增添自己信心，對自己來說也是肯定。」

張家朗認為即使在香港公開賽擊敗蔡俊彥，也是對自己的肯定。（趙子晉攝）

蔡俊彥。（趙子晉攝）

香港公開劍擊錦標賽第二日成績



公開組男子花劍

冠軍：張家朗 亞軍：劉晉延 季軍：梁千雨、蔡子樂

公開組女子重劍

冠軍：佘繕妡 亞軍：朱嘉望 季軍：陳渭泠、陳祉澄

公開組女子佩劍

冠軍：薛雅齊 亞軍：劉穎怡 季軍：梁洛文、方怡德

