羽毛球．印度賽︱鄧謝配順利晉級16強　李卓耀負主場球手普蘭奈

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪繼在BWF超級1000級別的馬來西亞公開賽殺入四強後，今周轉戰印度，參加超級750級別的印度公開賽。「鄧謝配」面對蘇格蘭組合Julie MacPherson/Alexander Dunn，順利過關。



鄧謝配印度賽順利晉級16強。（Getty Images）

鄧謝配大馬賽入4強 轉戰印度旗開得勝

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在印度公開賽被列為7號種子，遇上蘇格蘭組合Julie MacPherson/Alexander Dunn，首局中段曾領放12：5，蘇格蘭組合未有放棄力追，一度追至18：18平手，鄧謝配局尾把握力較強，以21：19先下一城。

第2局鄧謝配基本上由頭帶到尾，以21：13再贏一局，以局數2：0順利晉級。16強的對手是世界排名20位的日本組合霜上雄一／保原彩夏。

李卓耀在印度公開賽首圈大戰印度強手普蘭奈。（Getty Images）

李卓耀負主場球手普蘭奈 無緣16強

香港球手李卓耀亦會出戰男子單打賽事，可是首圈便要面對印度主場球手普蘭奈（Prannoy Haseena Sunil Kumar）。 33歲的普蘭奈2023年曾升上世界排名第6，目前回落至34位，但有主場之利，仍相當難應付。

雙方打出緊湊一戰，首局5度同分下，李卓耀中段一度領先16：12，之後再有20：18的優勢，可惜普蘭奈局尾連贏4分，以22：20贏得首局。第二局雙方得分如梅花間竹，普蘭奈在中段開始稍為佔優，並一路維持到尾，再以一局21：18，勝出賽事。