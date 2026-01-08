羽毛球大馬公開賽｜李卓耀晉級鬥石宇奇　鄧謝撼世界冠軍爭入4強

撰文：陳智深
出版：更新：

世界羽聯（BWF）超級1000馬來西亞公開賽，香港代表今日（8日）雙雙晉級。男單港羽「一哥」李卓耀亦以局數2：0勇挫印度「一哥」辛勒施亞（Lakshya Sen）殺入第3圏，明日將惡鬥「世一」石宇奇。
與此同時，混雙組合鄧俊文/謝影雪次圈迎戰中華台北組合未受太大考驗，以直落兩局贏出晉身8強，再鬥世錦賽冠軍馬來西亞的陳堂傑/杜依蔚。

目前世界排名第18位的李卓耀首圈激戰至決勝局，方以「刁時」險勝年終賽冠軍法國波波夫（Christo Popov）。今早於16強硬撼排名13位的印度辛勒施亞。兩人以往對賽各贏兩場，但對上次交手已是近3年前的瑞士公開賽。雙方今次再遇依然打得激烈，李卓耀開局一度落後6：10，其後發力追成11：11後再被對手拉開20：16。不過李卓耀咬緊牙關連續化解4個決勝分，扳平20：20後再贏「刁時」，連取6分下反勝22：20拿下第1局。

馬來西亞羽毛球公開賽，李卓耀勇挫印度球手。（資料圖片/Getty Images）

第2局李卓耀開局連輸4分，又落後8：11，不過暫停後重拾手感，反先16：13下未給對手逆轉機會，以21：15奠勝，8強遇上中國「世一」石宇奇。

另一邊廂，世界排名第8的鄧俊文/謝影雪被列為7號種子，休息一天後今早面對排名28位的台灣千禧後組合陳政寬/許尹鏸，開局即進入狀態，迅速拉開比分，以21：14先拔頭籌。

馬來西亞羽毛球公開賽，鄧謝配晉身8強。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳許配第2局稍為回勇，與鄧謝互有領先，鄧謝受壓下失誤增多，下半局台北組合繼續搶攻，一度拉開至15：12，不過鄧謝憑藉豐富經驗，經調整後一輪攻勢反超18：15，並把優勢保持到尾，最終再贏21：19。鄧俊文/謝影雪晉級後明日（9日）將硬撼4號種子、馬來西亞世界冠軍陳堂傑/杜依蔚，爭奪四強席位。

李卓耀
鄧俊文
謝影雪
羽毛球
香港運動員