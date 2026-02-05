冬奧人物誌︱Maxim Naumov父母兼教練空難雙亡　一年後淚水中圓夢

麥森拿姆夫（Maxim Naumov）原本只是個無憂無慮的年輕小伙子，深得父母愛護，從小與花式溜冰為伍，夢想有天能參加冬季奧運。2025年1月29日一場空難，他的人生從此改寫。



當日一架軍用直升機與美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河，機上64人全數罹難，當中包括一個28人花式溜冰社群——11個介乎11至16歲的小運動員、13個家長，以及4個隨團教練。Maxim的父母正是遇難的其中兩名教練、前花式溜冰世界冠軍夫婦拿姆夫（Vadim Naumov）及施舒高娃（Evgenia Shishkova）。失去父母令半熟男孩一夜長大，意外後一年，他在2026冬季奧運代表美國出戰，獲得資格當日他手中拿着一張3歲時父母拖着他溜冰的照片，抬頭望向半空，彷彿默默跟他們說：「我做到了」。

麥森拿姆夫（Maxim Naumov）在美國花式溜冰銀標賽等待成績時，拿着自己小時候與父母的合照。（Getty Images）

今年1月10日，麥森拿姆夫在美國花式溜冰錦標賽獲得第3名，獲確認2026冬奧參賽資格時感言：「我想起我的父母以及我們談論的事情，在我一生之中我們說過很多關於參加奧運的事，以及對我們一家人的意義。奧運就如我們家庭的一部分，我立即想起他們，希望他們可以在這裏與我經歷一切，但我感到他們與我同在。」

拿姆夫與施舒高娃原籍俄羅斯，經教練撮合成為拍檔，為90年代花式溜冰雙人賽頒獎台常客，1994年登頂成為世界冠軍。二人由拍檔變情侶，1995年共諧連理，3年後退出賽場移居美國，改向職業選手及教練之路進發，2017年加入花式溜冰學校Skating Club of Boston，專責訓練精英選手並桃李滿門，兒子Maxim正是得意弟子之一。

半熟男孩一夜長大 接手培育溜冰小將

2025年1月他們帶隊參加年輕溜冰選手訓練營，未到場支持Maxim出戰美國錦標賽，隔空看着愛兒由短節目（Short Program）只排第7，到自由滑（Free Skate）後殺入三甲，二人在共同社交媒體帳戶發文讚揚，「Maxim再次令我們所有人自豪」，當時正值是空難前3日。

意外發生後，Maxim不止失去父母，同時亦失去長年支持與了解他的教練。他沒有時間悲傷，當時只得23歲的他，立即接手父母創立的少年溜冰訓練計劃，直到空難兩個月後，才在美國早晨節目《Today》中分享，「他們是美好的人，非常善良。唯一出口只有繼續前行，沒有其他方法，我沒有其他選擇，只可前行」。

拿姆夫和施舒高娃培育多名花式溜冰好手，包括兒子Maxim（左）。（Maxim Naumov IG）

「他們一直是我的超級英雄」

從小就是他們一家三口，突然痛失父母使他一度失去動力和熱情，「沒有他們，就沒有今日的我。他們的愛與關懷，對細節的嚴謹，每每在我生命不同階段顯現。他們一直是我的超級英雄」。

一年後再次參加美國錦標賽，今次戰果更加重要，因為成績將直接主宰2026冬季奧運參賽資格。他與新教練等待短節目分數時，手上拿着一張他在3歲時與父母的合照，那是他首次踏足冰面的一幕。當屏幕顯示他獲得85.72分時，他終於忍不住激動落淚，並輕輕親吻照片：「我在想他們，他們的微笑與大笑，他們跟我說的話，一字一句都在我的腦海重現，尤其是在這種時刻。我愛他們。」

麥森拿姆夫（Maxim Naumov）在早前的美國花式溜冰錦標賽獲得季軍。（路透社）

一家三口長年為Maxim出戰冬奧奮戰

拿姆夫與施舒高娃先後在1992及1994兩度參加冬季奧運，均與頒獎台擦身而過，兒子Maxim參加冬奧一直是全家人的希望與熱門話題，Maxim稱：「這是終極目標，亦是父母跟我最後對話的內容。」

「（參加奧運）對我來說意義重大，亦是我們一直以來的奮鬥目標，每天早上起來，晚上進睡，那都是我每天早上醒來及當我閉上眼睛所想的第一件事。」

麥森拿姆夫（Maxim Naumov）獲得2026冬奧參賽資格，夢想成真。（路透社）

「爸爸媽媽，我們一起做到了」

父母離世後這一年，難以想像Maxim經歷的心理交戰，「一切就是韌力，保持強韌，整個賽季我都是堅守這個感覺和心態」。他分享，「有些時候，陷入非常困難的情緒壓力之中，實在無法再推動自己」，負面情緒之中，難免自我懷疑，他當時轉念一想：「即使發生在我身上的一切，但或許我仍能夠出賽，然後做到（出戰冬奧）？」

Maxim從這個「What if……」的想法中找到力量，在人生最痛苦的經歷中成長，這份正向信念幫助他每天越過重重難關。圓夢一刻，父母已不在身邊，他的Instagram帖文最後以俄文加上情深一句：「爸爸媽媽，我們一起做到了（Мама и Папа, мы это сделали вместе❤️）。」

Skating Club of Boston的紀念牆，拿姆夫及施舒高娃名牌的上方，最新添上一張剪貼而成的心型字條，上面印有「我們一起做到了（We Did It）」字眼。（Getty Images）

今屆冬奧男子花式溜冰失去兩大巨星，兩屆金牌得主羽生結弦退出賽場，上屆冠軍陳巍（Nathan Chen）亦不會參賽，近年橫掃所有大賽冠軍的天才少年馬利寧（Ilia Malinin）絕對是金牌大熱。

Maxim在這位美國隊友、另一隊友陶加舒夫（Andrew Torgashev）以及日韓等世界前列選手之中，贏得獎牌的機會或許不高，但他從一年前痛失父母的人生低谷，在難關中奮力振作，終能置身冬奧舞台，絕對是今屆賽事最動人的其中一章。