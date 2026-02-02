冬季奧運2026懶人包︱項目特色/重點賽程　焦點選手與吉祥物一覽

2026冬季奧運即將在2月6日揭幕，本文為大家簡單介紹冬奧是什麼，今屆賽事有什麼特色，有哪些值得留意的運動員和項目等等，務求在3分鐘之內幫助讀者掌握冬奧基本知識，介紹今屆吉祥物，並附有重點項目賽程。



2026冬季奧運由意大利兩個城市米蘭及科爾蒂納合辦。（Getty Images）

冬季奧運是什麼？

冬季奧運會（冬奧）是一項4年一度的大型國際綜合運動會，主辦多項在雪地及冰上舉行的運動比賽。首屆冬奧1924年在法國Chamonix上演，與夏季奧運會一樣，冬奧同樣由國際奧委會（IOC）主辦。

科爾蒂納位於聯合國教科文組織世界自然遺產的多洛米蒂山脈核心區域。（Getty Images）

2026冬季奧運在什麼地方舉行？

2026年是第25屆冬奧，賽事由意大利兩個城市米蘭及科爾蒂納（Cortina d'Ampezzo）共同主辦，賽區橫跨意大利北部省份倫巴弟（Lombardy）及東北幾個省份地區。

當中科爾蒂納位於聯合國教科文組織世界自然遺產的多洛米蒂山脈（Dolomites）核心區域，景色迷人，亦是聞名的滑雪勝地，曾在1956年首次主辦冬奧，今次是這個山城第二次主辦。

2026冬季奧運何時舉行？

2026年冬奧在2月6日至22日期間舉行。

2026冬季奧運有多少個比賽項目？

2026年冬奧設有8個大項，16個分項，共116個獎牌項目，較2022年北京冬奧多7個項目，包括今屆新增設的滑雪登山（Ski mountaineering），這個新項目會有男子、女子及男女混合3個項目。

2026冬季奧運有哪些項目？

2026年冬奧的8個運動大項分別為：冬季兩項（Biathlon）、雪車（Bobsleigh）、冰壺（Curling）、冰球（Ice Hockey）、 雪橇（Luge）、溜冰（Skating）、滑雪（Skiing）、及滑雪登山（Ski Mountaineering）。

當中雪車可再細分為雪車及鋼架雪車（Skeleton）；溜冰可細分為花式溜冰，速度滑冰及短道速滑3個分項；而滑雪則有高山滑雪（Alpine Skiing），越野滑雪（Cross-Country Skiing），跳台滑雪（Ski Jumping），北歐混合式滑雪（Nordic Combined），自由式滑雪（Freestyle Skiing）及單板滑雪（Snowboarding）6個分項。

2026冬季奧運會產生多少面金牌？

2026年冬奧將會產生245面金牌。各大項（及分項）共設有116個獎牌項目，詳情如下：

冬季兩項：11個

雪車：7個（雪車4面／鋼架雪車3面）

冰壺：3個

冰球：2個

雪橇：5個

溜冰：28個（花式溜冰5個／速度滑冰14個／短道速滑9個）

滑雪：57個（高山滑雪10個／越野滑雪12個／跳台滑雪6個／北歐混合式滑雪3個／自由式滑雪15個／單板滑雪11個）

滑雪登山：3個



2026冬季奧運焦點運動員：谷愛凌。（Getty Images）

2026冬季奧運有哪些焦點運動員？

今屆冬奧對香港觀眾來說，最受注目的相信依然是2019年起改為代表中國的谷愛凌（Eileen Gu），這個可人兒上屆只得18歲，首戰冬奧已為中國在主場贏得2金1銀，即使言論不時引發爭議，仍是全球最高收入女運動員之一。今屆她再次是中國隊在冬奧力爭金牌的焦點選手。

冬奧尚來不乏實力外型兼備的俊男美女，41歲美國高山滑雪女王禾恩（Lindsey Vonn）2024年復出，這位傳奇女將擅長速度項目，與長於技術項目的另一傳奇施芙蓮（Mikaela Shiffrin）互相輝映，絕對是高山滑雪必須注意的兩大巨星。

連贏兩屆女子單板滑雪U型池（half pipe）金牌的美籍韓裔選手金善（Chloe Kim），年少已在極限運動（X Games）揚名，她是另一位年輕人超級偶像，目前仍只得25歲。

隨着2014、2018兩屆金牌得主、日本冰王子羽生結弦退役，上屆冠軍陳巍（Nathan Chen）亦不會參賽，男子花式溜冰最受注目的選手首推美國的天才少年馬利寧（Ilia Malinin）。2022年他年僅17歲時已能夠在正式比賽中完成4A難度的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），成為花式溜冰界首人。馬利寧已連奪2024、2025世錦賽冠軍，大家都期待他的首次冬奧會有什麼演出。

2026冬季奧運重點賽程一覽

花式溜冰：2月6至19日

（男子個人賽決賽：2月13日／女子個人賽決賽：2月19日）



短道速滑：2月10至20日

速度滑冰：2月7至21日



高山滑雪：2月7至18日

跳台滑雪：2月7至16日

單板滑雪：2月5至18日



*自由式滑雪：2月7至21日

（女子坡面障礙技巧決賽：2月9日）

（女子自由式滑雪大跳台決賽：2月16日）

（女子自由式滑雪U型場地技巧賽決賽：2月21日）

*谷愛凌參賽項目



冰壺：2月4至22日

（男女混合金牌戰：2月10日／男子金牌戰2月21日／女子金牌戰2月22日）



冰球：2月5至22日

（女子金牌戰2月19日／男子金牌戰2月22日）



2026年冬奧的吉祥物是一對活潑開朗的白鼬Tina和Milo。（Getty Images）

2026冬奧吉祥物是什麼？

2026年冬奧的吉祥物是一對活潑開朗的白鼬（stoats）姐弟，名字分別是蒂娜（Tina）和米羅（Milo），他們是以今次兩個主辦城市命名——Tina代表科爾蒂納（Cortina），Milo代表米蘭（Milan）。

他們象徵着意大利人愛冒險和堅毅的精神，毛色雪白的姐姐Tina是個夢想家，代表今屆冬季奧運會；啡色的弟弟Milo以尾巴代替雙腳，堅毅不屈，為冬季殘奧會的吉祥物。

2026冬季奧運開幕禮有哪些巨星表演？

2月6日舉行的2026冬季奧運開幕禮，至少有兩位重量級表演嘉賓。今屆冬奧由意大利兩個城市主辦，大會邀得當地著名男高音Andrea Bocelli獻唱，他更會與美國樂壇天后Mariah Carey攜手合唱。2024年巴黎奧運開幕禮，近年患上惡疾的加拿大歌后Celine Dion的精彩表演令人難忘，兩年後的冬奧開幕禮輪到另一巨星Mariah Carey演出，同樣令人充滿期待。