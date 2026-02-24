劍擊亞青賽｜港隊青年組添兩銅牌　林浩朗李懿穎四強止步

香港劍擊小將在亞青賽少年組獲得佳績，摘下5金4銀4銅，今日（24日）展開青年組（20歲以下）的賽事，香港隊藉林浩朗及李懿穎穩奪兩面獎牌。



劍擊亞青賽進入下半部分的青年組賽事，今日舉行青年組男子花劍﹑女子佩劍及女子重劍個人賽。港隊男花4位參賽劍手全數躋身16強，當中林浩朗脫穎而出，先後擊敗約旦及澳門的張仲翹後，再輕取日本劍手，面對韓國的Son Hajin，「林朗」不足1分鐘先領先10：2，其後第一節以15：9擊敗對手，晉身4強，穩奪獎牌。

林浩朗與淘汰隊友原子舜的日本劍手小野良牙爭入決賽，大部分時間落後下，以6：15落敗，無緣決賽。

原子舜與蔡子樂在16強碰頭，原子舜以15：13力克隊友晉級，惜其後不敵日本劍手小野良牙；劉晉延則在16強力戰不敵中國劍手呂惟喬。

女子重劍方面，年僅15歲的李懿穎（Ivana）小組賽全勝，32強以15：13力克隊友吳琬琳，其後再先後擊敗菲律賓及中國劍手梁馨藝，穩奪獎牌，Ivana在4強以4：15負韓國劍手YANG Seunghye，摘下銅牌。

小組賽全勝的吳海諦被列為頭號種子，惜16強力戰不敵李欣遙；方心則在16強負HOMMA Mizuki止步。