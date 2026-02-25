歐聯附加賽｜挪威奇兵創傳奇　休賽期仍大勇挫國際米蘭闖16強

來自挪威北部人口只得5.5萬小鎮的波杜基林特（Bodø/Glimt），再次於歐聯創造奇蹟，他們在附加賽兩回合以5：2淘汰上屆歐聯亞軍國際米蘭，爆出今屆賽事的最大冷門。



波杜基林特首回合主場以3：1擊敗國際米蘭，今仗作客聖西路，雖然一直受壓，但通過快速反擊亦取得不少入球機會，終在58分鐘憑贊斯侯格（Jens Petter Hauge）藉主隊後衛艾簡治犯錯，先拔頭籌；至72分鐘， 侯格右路妙傳予入楔的中場伊維贊（Håkon Evjen），後者一控一射，一氣呵成，射入遠柱，將比數改寫成2：0。雖然巴斯東尼在4分鐘後為國際米蘭扳回一城，可是已難避免這支意甲「一哥」被淘汰的厄運。

波杜基林特兩回合雙殺國際米蘭，在歐聯附加賽脫穎而出。（Getty Images）

26歲的侯格，對聖西路純不陌生，因為曾憑出色表現獲AC米蘭羅致，可是18次上陣只入了2球，之後輾轉投效法蘭克福及根特等，但最終於去年「愛回家」，反而重拾昔日的風采，今季歐聯9次上陣，已入了6球。

贊斯侯格對米蘭不陌生，他曾效力過AC米蘭，今仗再度在聖西路建功。（Getty Images）

波杜基林特的崛起堪稱北歐神話；球隊位於挪威首都奧斯陸以北16小時車程的波杜鎮（Bodø），人口僅5.5萬人，整個鎮的人口加起來還填不滿米蘭的聖西路球場。這裏是歐聯史上最北端的參賽隊伍，冬季嚴寒導致挪威聯賽於去年11月30日結束，直至3月春季才復賽。目前，球隊正處於休賽期，但他們在歐聯的表現卻如日中天，在首輪最後兩輪分別於主場以3：1力挫曼城，再作客以2：1擊敗馬德里體育會，早已令人驚訝；如今再主客雙殺國米，令他們成為首支於歐聯取得四連勝的挪威球隊。

為了早前對國際米蘭的首回合賽事，波杜基林特出動鏟雪車清除球場的積雪。（波杜基林特Instagram）

這支神奇球隊，功臣首推主教練Kjetil Knutsen，他自2018年上任以來，將球隊從次級聯賽帶到歐聯舞台，助球隊近7季聯賽取得4冠3亞。他拒絕了多份來自大聯賽的聘約，最近續約至2029年，強調「人際關係比獎盃重要」。Knutsen最着重團隊精神，讓球隊在逆境中團結一致；他之前受訪時說：「贏得勝利固然美好，但與夥伴一起分享喜悅才最珍貴。我們營造了一個互相關心的環境，這是成功的關鍵要素。」

（路透社）

另一位關鍵人物是心理教練Bjørn Mannsverk，這名前戰鬥機師自2017年加入球隊以來，引入冥想、一對一訪談、團隊對話等心理訓練方法，向球員灌輸「重視過程而非結果」的意識，徹底改變了球員心態。Mannsverk早前接受訪問時表示：「這就像童話，甚至是奇蹟。從2017年的次級聯賽，到如今歐聯，我們證明了正確的心態和努力能創造不可能。」

波杜基林特16強的對手，可能又是曼城，或是葡萄牙勁旅士砵亭，且看這隊北歐奇兵能否再創傳奇。