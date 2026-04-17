花劍世界盃｜港隊男花五將開羅站正賽爭冠　林浩朗挾世青冠軍晉級

早前受中東局勢不穩所影響，包括花劍世界盃開羅站在內的數站劍擊國際賽延期至今星期。周四（16日）先進行開羅站男子花劍個人賽外圍賽，在巴西稱霸世青賽的林浩朗延續強勢，晉身正賽圈，與蔡俊彥、張家朗、吳諾弘及李逸朗，一共5名港將晉身周六的正賽圈爭標。



花劍世界盃開羅站延期至今星期上演，周四先進行男子花劍外圍賽，除了憑世界排名晉級的蔡俊彥及張家朗，其餘10名港將需要爭出線，當中包括新鮮出爐的世青冠軍林浩朗。這名19歲的港將小組賽僅負意大利名將科高尼（Alessio Foconi），淘汰賽先後力克烏茲別克及波蘭劍手，延續強勢晉正賽，首圈將硬撼意大利的Davide Filippi。

林浩朗再闖成年組國際賽正賽圈。（中國香港劍擊總會）

吳諾弘與李逸朗同樣晉身正賽圈，Lawrence分別擊敗墨西哥及波蘭劍手，連續3站打入正賽；李逸朗則是自上年的利馬大獎賽後，相隔一年再闖正賽，兩人首圈分別茲韓國的李侊炫及埃及好手咸沙（Mohamed Hamza）。世少賽封王的何承謙，距離正賽僅一步之遙，不敵德國劍手Luis Klein。

直接晉級的蔡俊步與張家朗，分別被列為2號及7號種子，首圈分別遇上中國小將曾昭然及意大利的Damiano Di Veroli，兩人與上站利馬站大獎賽一樣，再次同處同一區域，若二人順利晉級，將在8強碰頭。

開羅站花劍世界盃港隊男花正賽賽程（香港時間）



下午3:00 張家朗 對 Damiano Di Veroli（意大利）

下午3:20 李逸朗 對 咸沙（埃及）

下午3:40 吳諾弘 對 李侊炫（韓國）

下午4:00 蔡俊彥 對 曾昭然（中國）

下午4:00 林浩朗 對 Davide Filippi（意大利）

