歐聯｜巴黎聖日耳門再闖決賽　碧咸揭主帥安歷基有趣舊事讚專業

在主帥安歷基（Luis Enrique）近乎苛刻的投入與重塑下，法甲豪門「大巴黎」巴黎聖日耳門（PSG）正慢慢走向歐洲之巔。英格蘭名宿碧咸（David Beckham）透露，前者執教初期「幾乎整年都睡在訓練基地」。



PSG在歐洲冠軍聯賽準決賽次回合表現出色，以總比數6：5搫敗德甲豪門拜仁慕尼黑（Bayern Munich），連續兩年闖入決賽。

戰勝拜仁慕尼黑後安歷基（中）與球員興奮慶祝。（Getty Images）

安歷基在巴黎聖日耳門執教時的照片：

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創下如此壯舉，很大程度上歸功於安歷基自2023年上任以來為球隊注入的強大凝聚力與投入。

碧咸在節目「Beckham and Friends Live」。（截取自X@CBSSportsGolazo）

碧咸在節目「Beckham and Friends Live」中說：

我和會長艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）聊過，他說安歷基執教的第一年，幾乎每天晚上都睡在新的訓練基地，一直在思考球隊該如何運作、如何踢球、需要什麼樣的球員、未來要走向哪裏。

「艾卡利法說，他從未見過這種投入。安歷基的職業態度，以及他對球隊的要求，是讓所有人處在同一水平線上，朝着同一個目標努力，同時培養年輕球員。他希望球員不停奔跑，而這正是他現在所打造出來的球隊。」

安歷基（左二）在場邊執教。（Getty Images）

PSG如今距離衛冕歐聯僅一步之遙，他們去年擊敗意甲的國際米蘭奪得隊史首座歐聯獎盃，如今有望成為繼西甲球會皇家馬德里後，又一支成功衛冕歐聯的球隊。

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