尼馬為掌摑小羅賓奴致歉　仍在安察洛堤大軍名單腹稿巴西隊友力撐

巴西球星尼馬（Neymar）上周末在訓練場上，因不滿在練習時被隊友、球星羅賓奴（Robinho）之子小羅賓奴（Robinho Jr）扭過，一時火起絆倒對方，雙方爆發爭吵被隊友勸阻，有指尼馬在衝突期間曾經掌摑對方。



小羅賓奴父親曾與現年34歲的尼馬是隊友，亦一直視對方為偶像，他對此感到傷心，尼馬亦很快意識到行為越界，已向當事人及其父母道歉：「我反應確實過激了。本來情況可能會有所不同，但我最終還是失去理智。每個人都會犯錯，這是我的錯，他的錯，我犯了一個稍微大些的錯。我很喜歡他，對他有特殊感情，這些事會發生在足球場上——你與朋友、兄弟爭論。這就是足球，就是比賽的一部分。」

尼馬近日因心態失衡與羅賓奴兒子發生衝突。（資料圖片/Getty Images）

這場風波暫以和解告終。在當地時間周二（5日）進行的南美球會盃作客列高列達FC一役，尼馬為球隊先開記錄，一眾後備球員衝上去慶祝擁抱這位10號球員，其中就包括小羅賓奴。此事暫告一段落，但該事件使尼馬已經如履薄冰的國家隊前途再添陰霾。

尼馬在日前南美球會盃中為山度士先開記錄，身體狀況正在逐步好轉。（Getty Images）

此前尼馬缺席巴西3月底熱身賽並表達過對沒有入選名單的不滿，但安察洛堤（Carlo Ancelotti）多次提及，國家隊的大門仍會為尼馬而開，只要體能狀態達標，仍有入選的可能。現年34歲的尼馬，自去年底接受膝蓋手術後，於今年2月正式復出。山度士為了讓尼馬趕上世界盃尾班車，投入頂級康復資源。尼馬回歸賽場至今出戰6場射入4球，證明其產出依然在線。但是場外風波不斷，掌摑事件前一個月，尼馬因不滿裁判判罰，用巴西俚語「chico」暗示球證正值月經期，賽後被指帶有性別歧視意味引發不滿。

現時效力曼聯的卡斯米路（Casemiro）在接受ESPN採訪被問及相關問題時，力撐兒時年隊友，「尼馬不需要向任何人證明什麼。如果安察洛堤提出讓他做後備球員，我覺得他會去國家隊，因為他想去。去到那裏他會在訓練中證明。你應該好好與他談談，雖然他不會出戰很多比賽，但某些比賽20、30分鐘，需要他發揮關鍵作用。」

巴西記者Marcel Rizzo報道，尼馬出現在安察洛堤的50人初選名單上，但剛剛發生的掌摑事件可能會動搖意大利主帥的決心。安察洛堤的主要考察方面，穩定的出場時間與良好的身體狀態，尼馬已在過去比賽中證明有所改善，他的精神屬性更加無需多言。但紀律依然是巴西隊考量之一，一代巨星必須展現出前所未有的謙遜，從昔日「必然正選」的球隊領袖，轉型為隨時候命的「超級後備」。心態上的轉變，尼馬自己要先接受，才能更加容易打動巴西足協以及安察洛堤。