英超｜熱刺泰爾關鍵戰做主角　先建功再輸12碼　迪沙比：未夠成熟

北倫敦鄰居阿仙奴早前一球擊敗韋斯咸，只要熱刺在列斯聯身上全取3分，有望提早脫離「火坑」。熱刺翼鋒泰爾（Mathys Tel）成為今仗主角，換邊初段熨射得手，惟其後魯莽犯規，在禁區內倒掛踢跌對手，連累球隊輸12碼，結果熱刺主場遭列斯聯逼和1：1，領先處於降班區段的韋斯咸兩分，英超護級戰仍未結束。



熱刺的護級主要對手韋斯咸，今輪不敵阿仙奴，熱刺若全取3分，護級形勢將會大好。主場面對無欲無求的列斯聯，兩軍今仗節奏明快，李察利臣不乏機會，惜未能轉化為入球。換邊後5分鐘，熱刺角球攻勢，泰爾在禁區頂無人看管，一控一熨建功，打破僵局。李察利臣隨後再有黃金機會，撞射高出，錯過擴大優勢的機會。

泰爾熨射得手，為熱刺攻入領先一球。（路透社）

泰爾回防時，魯莽以倒掛解圍，踢中列斯聯的安柏度（Ethan Ampadu），球證翻查VAR後判罰12碼，卡維特利雲一射破網，最後兩軍打成1：1，熱刺錯失全取3分的良機。

熱刺36戰得38分，僅領先第18位的韋斯咸兩分，護級之戰依然有懸念，熱刺與韋斯咸兩間倫敦球會隨時戰至煞科戰，才知鹿死誰手。

泰爾其後倒掛解圍踢中對手，被判罰12碼。（路透社）

泰爾由入球功臣變和波罪人，這名法國年輕翼鋒隨後在社交網站發文，直言今仗「又喜又悲」，感激同行球迷的支持，並承諾球隊將會繼續努力，奮戰至最後。熱刺主帥迪沙比完場即給予對方鼓勵，送上擁抱，坦言是年輕球員常犯的錯誤，「泰爾今場的犯錯，在年青球員中常見，他還未夠成熟，但我們十分幸運，擁有一名如此有天賦的球員。」

熱刺主帥迪沙比。（路透社）