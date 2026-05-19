法網外圍賽｜黃澤林險勝過首關　與英國球手激戰逾兩個半小時

黃澤林（Coleman Wong）力爭首戰法國網球公開賽正賽圈，今日（19日）在外圍賽首圈鬥英國球手比利哈里斯（Billy Harris），雙方激戰2小時37分鐘，最後Coleman驚險力克對手晉級。



香港網球代表黃澤林出戰法網外圍賽，力爭生涯首戰這項泥地大滿貫的主賽圈，被列為外圍賽4號種子的Coleman，需要連過三關才可首戰正賽。

黃澤林外圍賽首圈的對手，是英國球手比利哈里斯，兩人過去曾3次交手，包括上年的美網外圍賽最後一圈，當時Coleman直落兩盤贏波，取得美網的正賽席位，今仗亦是兩人第一次在泥地場碰頭。

（Getty Images）

原定在法國時間上午10時開賽，因為天雨關係而延後超過一個半小時。Coleman首盤初段已找到對方的缺口，第二局即打破對方發球局，哈里斯隨後嘗試在Coleman的發球局施壓，即使一度打成「刁時」，黃澤林頂住壓力保發，加上盤末打度破發，以6：2先拔頭籌。

黃澤林次盤末段失守，遭對手以6：4追成1：1。直至決勝盤，黃澤林初段順利破發，一度領先4：1，惟後段手緊被追平，Coleman在第11局遇上壓力，與哈里斯周旋逾10分鐘，幸好力保發球局，雙方最後戰至「搶十」，結果以細分10：7驚險贏波，激戰2小時37分鐘晉級。