田徑U20亞錦賽明啟德開鑼　69港將主場爭獎　張銚芝再衝金牌

亞洲U20田徑錦標賽首度在香港上演，一連四日於啟德青年運動場舉行賽事，東道主香港隊派出69名運動員參賽，力爭各項殊榮。今日（27日）率先在尖沙咀舉行賽前記者會，上屆在女子4X100米接力奪金的張銚芝代表港隊出席，這名港將今屆轉戰跳遠，再爭金牌。



亞洲U20田徑錦標賽首屆在1986年舉辦，至今已是第22屆，港隊歷來獲得2金3銀10銅的成績。今屆賽事初次落戶香港，連續四日在啟德青年運動場上演，吸引超過30個亞洲國家及地區來港參賽，港隊一共派出近70名運動員角逐，當中包括曾打破200米香港紀錄的梁靖恆，力爭打破上屆2金2銀2銅的最佳成績。

一連四日的U20田徑亞錦賽，今日進行賽前記者會，香港隊的張銚芝與日本﹑韓國﹑中華台北、斯里蘭卡代表一同出席。

5名運動員出席U20田徑亞錦賽的記者會。（鄧倩螢攝）

張銚芝轉戰跳遠爭另類衛冕

上屆在阿聯酋舉行的U20亞錦賽，張銚芝（Janice）夥拍葉泯妡、鄧焯文、白凱文、黃韻之，在女子4X100米接力奪金而回，今屆港隊名單中，100米及接力皆未見Janice的名字，反而出現在跳遠。

張銚芝一直兼顧100米及跳遠，這名18歲港將在短跑遇上瓶頸，她在2024年創下12.18秒的個人最佳時間，上年一直未能推前時間。在短跑陷入低潮的Janice，在跳遠反有更佳的成績，她在4月的香港田徑系列賽四中，跳出6米的個人最佳，改寫3年前的紀錄，故她決定把專注力放在跳遠上。

「近年一直兼顧短跑及跳遠，上年短跑方面遇上低潮，然後今年在跳遠創出PB，增強了自己不少信心，所以嘗試先專注在跳遠。」即使轉戰跳遠，她依然希望在啟德奪金而回，「過往曾經在啟德出賽，有機會在主場出戰當然高興，希望在親友的面前交出最佳的表現，衝擊個人最佳及金牌。」張銚芝就算錯過與隊友在主場爭衛冕的機會，她依然深信隊友有力再登頒獎台。

張銚芝今屆轉戰跳遠，再爭金牌。（鄧倩螢攝）

關祺冀啟德未來更多田徑賽事

今屆U20亞錦賽雲集約550名亞洲精英選手，與香港選手交手，中國香港田徑總會主席關祺表示這是小將們一展身手的大好機會，對香港田徑發展定有幫助。

U20亞錦賽是啟德體育園首度舉辦田徑的國際賽事，關祺盛讚啟德的配套，希望未來在啟德舉辦更多田徑賽，「若然有大型的田徑賽在啟德舉行，應該在主場館鋪設場地，而青年運動場是副場及練習場，如果（青年運動場的規格）符合國際賽要求就更好，希望未來有魄力爭取世界賽，或是亞洲錦標賽在主場館上演。」大會安排了在九龍塘的聯校運動場作今次的練習場，關祺認為安排合理，指即將舉行的名古屋亞運也有差不多的安排。

田總主席關祺。（鄧倩螢攝）

亞洲U20田徑錦標賽香港隊名單



男子隊

100米 郭俊廷﹑陳一樂﹑古綽峰

200米 古綽峰﹑張俊然﹑梁靖恆

400米 黃佑楠﹑林皓壹﹑黃崞文

110米欄 吳宇橋﹑梁偉鈞﹑莊浩麟

400米欄 鍾朗晞﹑蔣卓熹﹑唐柏軒

800米 王諾弘﹑黃樂政﹑馬榕生

1500米 王諾弘﹑區皓駿

3000米 王諾弘﹑區皓駿﹑鍾德澤

5000米 鍾德澤

3000米障礙賽 何駿鏗

跳高 黎柏希﹑許智文﹑江毓晉

撐竿跳 李智賢

跳遠 曾煜培﹑楊文朗﹑劉國熙

三級跳 韋昌樂﹑陳晉源﹑楊天朗

鉛球 黃健銘

鐵餅 黃健銘﹑秦浩淼

標槍 葉天正﹑簡柏翹﹑黃義騫

鏈球 周柏言﹑李文熙

十項全能 黃柏淇

4X100米接力 郭俊廷﹑陳一樂﹑古綽峰﹑張俊然﹑崔樂曦﹑梁靖恆

4X400米接力 林皓壹﹑黃崞文﹑鍾朗晞﹑蔣卓熹﹑唐柏軒



女子隊

100米 庾沛怡﹑黃韻之﹑黃詠瞳

200米 黃韻之﹑邱蒨庭﹑葉泯妡

400米 鄒子蕎﹑徐穎恩﹑鄭芷殷

110米欄 庾沛怡﹑鄔凱堯

400米欄 黎紫晨

800米 林穎姿﹑李紫瑤

1500米 吳悅曦

3000米 吳悅曦﹑陳柏延

5000米 陳柏延﹑余朗晴

3000米障礙賽 余朗晴

跳高 李思曦﹑鄺希彤﹑胡芯攸

撐竿跳 馮嫣

跳遠 黃詠瞳﹑張銚芝﹑李曉頤

三級跳 黃金晶﹑郭姿廷﹑黃韵

鉛球 李樂悠

鐵餅 盧咏琳

標槍 鄺施愛﹑許鎧珈﹑關恩懿

鏈球 盧咏琳

七項全能 何穎曦

4X100米接力 庾沛怡﹑黃韻之﹑黃詠瞳﹑邱蒨庭﹑葉泯妡﹑鄒子蕎

4X400米接力 鄒子蕎﹑徐穎恩﹑鄭芷殷﹑林穎姿﹑李紫瑤



混合4X400米接力 林皓壹﹑黃崞文﹑鍾朗晞﹑蔣卓熹﹑唐柏軒﹑鄒子蕎﹑徐穎恩﹑鄭芷殷﹑林穎姿﹑李紫瑤

