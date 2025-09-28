田徑U20東亞錦｜港足小將馬榕生雙線發展　密集日程中力求進步

港超聯球隊標準流浪開季走勢凌厲，今日（28日）在高級組銀牌4球大勝九龍城，開季四連勝，被稱為「流浪耶馬」的小將馬榕生（馬仔），今仗未入大軍名單，原來他有更重要的任務在身。

馬榕生卸下流浪球衣，初次披起田徑香港隊的戰衣，在灣仔運動場代表港隊出戰東亞U20田徑錦標賽的男子800米項目。馬榕生堅持雙線發展，兼顧足球與田徑，他認為兩者可以相輔相成，讓他繼續進步。



在出戰東亞U20田徑錦標賽的香港隊名單中，馬榕生是其中一員。這名效力港超聯流浪的小將，外貌酷似巴塞隆拿球星耶馬（Lamine Yamal），今次5月首次代表流浪在港超聯上陣，即以耶馬招牌的推大位熨射破網，被稱為是「流浪耶馬」。

這名香港、加納混血兒同樣是田徑好手，就讀香港華仁書院的他是學界田徑的頒獎台常客，今年5月的學界精英賽摘下銀牌，亦曾與謝城俊、楊皓、黃樂政一同打破4X800米的香港紀錄。

馬榕生上季在流浪不乏上陣機會，今季至今仍未披甲。（流浪Facebook圖片）

馬榕生今次從學界賽場轉戰國際賽，代表香港田徑隊披甲，參加男子800米項目。馬仔起步一直留守第5位，直至第二圈逐漸被拉開距離，最後直路再被澳門選手超越，結果以1分57.62秒衝線。馬榕生早前受傷患所困，今月初才恢復訓練，今次的比賽時間與個人最佳十分接近，他尚算滿意表現。

馬榕生今日轉戰田徑場，代表港隊角逐男子800米項目。（鄭子峰攝）

馬榕生在今年7月的國際青年足球慈善盃，首度入選港足梯隊，並第一次代表港隊上陣，今次又初次披上田徑隊的戰衣，兩次「地標戰」的感覺稍有不同，「代表港足感覺輕鬆點，畢竟有隊友分擔；田徑是個人項目，表現好壞都是自己承受。」馬榕生上年7月也曾入選田徑港隊，今次真正披起港隊戰衣，他坦言感受到與世界的差距，「在本地比賽，我的時間在U20水平也可取得第二，但在國際賽是完全不夠，實在地感受到與他們實力的距離。」

馬榕生傷後訓練時間不長，創出接近個人最佳的時間也算滿意。（鄭子峰攝）

馬榕生兼顧學業、足球、田徑，時間管理談何容易。早上練波，然後回校上課，緊接再練跑，這個緊密的行程一星期至少出現2、3次，「當然吃力，都是全靠心態支撐着，告訴自己這樣做對自己有好處，若然保持下去便可以愈做愈好。」

縱然偶爾對緊密行程吃不消，但馬榕生堅持雙線發展，堅信對兩方面都有幫助，「跑步與足球有不少共通點，踢波不可能只踢2分鐘，練波可以訓練體能，而練跑培養的速度又可以在足球場上運用，我認為兩者各有幫助，可以相輔相成，所以才堅持兼顧兩方面。」馬榕生坦言，至今未想何時放棄雙線發展，目前也是先做好自己。